Vrei mașină prin Programul Rabla, trebuie să nu ai datorii la stat

163516 – 17022022 – Persoanele fizice care vor să se înscrie în Programul Rabla trebuie să depună şi un certificat fiscal de la ANAF, care să ateste că nu au datorii la bugetul de stat. Este un document care nu se cerea până acum şi care nu se eliberează pe loc, ci după câteva zile.

“Din păcate, vizavi de certificatul de la ANAF, foarte sincer, nu am luat în calcul faptul că va dura așa de mult. Mai e o problemă mică, cei de la ANAF, e greșeală noastră, până la urmă, noi nu am comunicat ANAF-ului clar, e în Ghid, e clar, se vede, dar așa, explicit, am comunicat ANAF-ului că, până la urmă, din sesiunea februarie 2022, pentru beneficiarii care doresc să depună dosare la Rabla Clasic sau Rabla Plus e nevoie de acel certificat. Anul trecut nu era nevoie, cei de la ANAF nu știau”, a declarat preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Lóránd Fülöp, citat de Romania-actualitati.ro