Barna Tánczos la Consiliul Miniștrilor de Mediu din Uniunea Europeană: Legislația europeană nu poate deveni o povară de nesuportat pentru fermieri”

168243 – 17032023 – Consiliul Miniștrilor de Mediu din Uniunea Europeană a adoptat poziția sa de negociere („abordare generală”) cu privire la propunerea de revizuire a directivei privind emisiile industriale. Noile reguli trebuie să reducă emisiilor nocive din instalațiile industriale și fermele intensive de animale în aer, apă și prin evacuarea deșeurilor.

Directiva privind emisiile industriale (oxidul de azot, amoniacul, mercurul, metanul și dioxidul de carbon) este principalul instrument al UE care reglementează poluarea din instalațiile industriale și fermele intensive de animale. Instalațiile și fermele la scară industrială trebuie să funcționeze în conformitate cu o autorizație, acordată de autoritățile naționale, folosind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) ca standard.

Principalele modificări introduse de Consiliu au modificat propunerea Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al directivei la fermele intensive de animale cu un număr mai mare de unități de animale (LSU) de peste 350 LSU pentru bovine și porci, 280 LSU pentru păsări și 350 LSU pentru fermele mixte. Fermele extinse ar fi excluse. Noile reguli ar urma să fie aplicate progresiv începând cu cele mai mari ferme.

Prezent la reuniune, ministrul Mediului Barna Tánczos a declarat: ”Legislația europeană nu poate deveni o povară de nesuportat pentru fermieri. Aceștia nu pot fi dezavantajați când vorbim despre tranziția verde. Trebuie să creăm o legislație de mediu echilibrată și coerentă la nivelul UE, astfel încât să nu reprezinte sarcini administrative și investiționale (financiare) imposibil de realizat pentru fermieri. De aceea, astăzi, la Consiliul Miniștrilor de Mediu din Uniunea Europeană, am propus o soluție rațională și echilibrată, deoarece deși efectele nocive ale metanului și amoniacului asupra mediului nostru, provenite din creșterea animalelor, sunt incontestabile, conform noilor reguli din ce în ce mai multe ferme zootehnice vor fi supuse obligațiilor de monitorizare, raportare și de investiții semnificative pentru achiziționarea celor mai moderne tehnologii de reducere a emisiilor. La Consiliul Miniștrilor de Mediu am cerut impunerea unor praguri mai ridicate pentru diversele categorii de ferme, ținând cont de situația dificilă a sectorului agricol, în general, care deja face față cu greu diverselor crize cu care se confruntă, am propus prelungirea perioadei de tranziție și am susținut excluderea fermelor extensive de sub incidența Directivei”.

De asemenea, statele membre au convenit să adauge activități miniere în domeniul de aplicare al directivei și au introdus un prag de 500 de tone de capacitate de producție pe zi pentru non-minerale energetice și minereuri produse la scară industrială. Din domeniul de aplicare al directivei a fost exclus gipsul și a fost introdus un prag pentru hidrogenul produs prin electroliza apei.

Abordarea generală a introdus flexibilitatea necesară pentru ca statele membre să adapteze prevederile privind sancțiunile și despăgubirile în cazul daunelor sănătății la diferitele lor sisteme juridice naționale.

Statele membre au introdus o derogare de la valorile limită de emisie asociate cu cele mai bune tehnici disponibile în cazul unei crize care duce la întreruperi grave sau la lipsa aprovizionării cu energie sau resurse esențiale, materiale sau echipamente – în condiții stricte.

Abordarea generală include o derogare limitată în timp pentru instalațiile de ardere care fac parte dintr-un mic sistem izolat, care nu este interconectat la rețeaua energetică continentală. Scopul este de a le oferi suficient timp pentru a stabili rețele de interconectare, pentru a asigura securitatea energetică.

Abordarea generală specifică obiectivele pentru centrul de inovare pentru transformarea industrială și emisii (INCITE) propus de Comisie. De asemenea, clarifică multe alte părți ale propunerii și se străduiește să reducă sarcina administrativă pentru operatori și autoritățile naționale.

Pe tema propunerii de Regulament privind stabilirea unui cadru de certificare la nivel UE pentru absorbțiile de carbon, secretarul de stat Ionuț-Sorin Banciu a punctat: „Stabilirea unui cadru pentru certificarea eliminării de carbon este esențială pentru impulsionarea activităților economice care au în vedere eliminarea dioxidului de carbon. Totodată, certificarea trebuie să ia în considerare interese multiple de mediu, economice și sociale, cum ar fi cele legate de protecția și refacerea naturii, interesele fermierilor, administratorilor de terenuri forestiere, industriei și comunităților locale”.

Totodată, referitor la Propunerea de Directivă privind epurarea apelor uzate urbane, ministrul Mediului din România a declarat: „România poate susține această propunere de directivă cu condiția ca obiectivele să fie unele fezabile și să permită flexibilitate în funcție de condițiile specifice naționale. Extinderea scopului acestei directive, la aglomerări umane sub 2000 de locuitori echivalenți, va impune pentru România provocări suplimentare. În ceea ce privește introducerea unei noi trepte de epurare pentru aglomerările mai mari de 10.000 locuitori echivalenți, considerăm că aceasta va implica o modernizare suplimentară a stațiilor de epurare. În acest sens, susținem introducerea Responsabilității Extinse a Producătorilor de produse ce conțin micropoluanți, dar dorim ca acest mecanism, inclusiv calculul contribuțiilor industriilor relevante, să fie realizat la nivelul Uniunii Europene”.

Negocierile cu Parlamentul European pe marginea noilor propuneri vor începe după ce va fi adoptată și poziția de negociere a PE.

Instalații industriale – cum sunt producția de electricitate și ciment, managementul deșeurilor, incinerarea deșeurilor și creșterea intensivă a animalelor – ale căror activități sunt enumerate în directivă trebuie să funcționeze în conformitate cu un permis acordat de autoritățile naționale. Autorizația stabilește valori limită de emisie pentru substanțele poluante emise de centrale. Autorizațiile acoperă emisiile în aer, apă și sol, generarea de deșeuri, utilizarea materiilor prime, eficiența energetică, zgomotul, prevenirea accidentelor de mediu și refacerea șantierului la închidere. Valorile limită de emisie se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru limitarea emisiilor.

Unitatea de animale vii (LSU) este o unitate de referință care utilizează coeficienți bazați pe cerințele de hrană pentru diferite tipuri de animale și este de obicei mai mare decât numărul de animale dintr-o anumită fermă.

Obiectivul principal al revizuirii este de a face progrese către ambiția UE de poluare zero pentru un mediu fără toxice.