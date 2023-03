”Everything Everywhere All at Once”, desemnat cel mai bun film la premiile Oscar

”Everything Everywhere All at Once”, desemnat cel mai bun film la premiile...

168193 – 13032023 – Cea de-a 95-a ediţie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2022 s-a desfășurat la Dolby Theatre din Los Angeles.

Lungmetrajul „Everything Everywhere All at Once” a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. La aceastã categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice „All Quiet on the Western Front”, „Avatar: The Way of Water”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „Everything Everywhere All at Once”, „The Fabelmans”, „Tár”, „Top Gun: Maverick”, „Triangle of Sadness”, „Women Talking”.

Michelle Yeoh a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, graţie interpretării sale din filmul „Everything Everywhere All at Once”.

La această categorie au concurat actriţele Cate Blanchett („Tár”), Ana de Armas („Blonde”), Andrea Riseborough („To Leslie”), Michelle Williams („The Fabelmans”), Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once”).

Brendan Fraser a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea sa din lungmetrajul „The Whale”.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Austin Butler („Elvis”), Colin Farrell („The Banshees of Inisherin”), Brendan Fraser („The Whale”), Paul Mescal („Aftersun”), Bill Nighy („Living”).

Cineaştii americani Daniel Kwan şi Daniel Scheinert au câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună regie cu filmul „Everything Everywhere All at Once”.

Filmul german „All Quiet on the Western Front”, regizat de Edward Berger, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional.

Lista premiilor decernate la gala Oscar 2023: