Guvernul a aprobat Acordul pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției Espoo

168096 – 02032023 – Executivul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Acordul pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției Espoo. Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier a fost semnat de ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, și de Ruslan Strilets, ministrul Protecției Mediului și Resurselor Naturale al Ucrainei, în luna noiembrie a anului trecut, la București.

Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) a fost elaborată sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și adoptată în localitatea Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, intrând în vigoare la 10 septembrie 1997. România a ratificat Convenția la 29 martie 2001 (Legea nr. 22/2001).

„Acest acord va sta la baza colaborării noastre transfrontaliere în toate proiectele, mai ales în zonele sensibile pe care le gestionăm împreună. Totodată, vom lucra pentru protejarea acestor arii deosebit de valoroase și, în același timp, vom ajuta ministerele de resort să facă investiții, să dezvolte proiecte în aceste zone, cu respectarea principiilor europene și a celor de protejarea mediului. Sprijinul pe care ni-l oferim reciproc în reconstruirea habitatelor este esențial pentru protejarea biodiversității”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

România îndeplinește funcția de depozitar pentru Acordul multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008, care a intrat în vigoare la 25 februarie 2011. România a ratificat acest Acord multilateral prin Legea nr. 242/2011.

Asemănător unui acord bilateral, rolul acestui Acord multilateral era de a detalia prevederile Convenției de la Espoo. Cu toate acestea, din cauza generalității prevederilor sale, acest Acord nu a putut fi aplicat cazurilor concrete de evaluare a impactului transfrontalier asupra mediului.

Există câteva exemple de acorduri bilaterale, dintre care unele au o natură juridică obligatorie (Estonia-Finlanda, Estonia-Letonia, Germania-Polonia, Polonia-Lituania), iar altele nu au un statut juridic obligatoriu (Germania-Olanda – declarație comună; Germania-Franța-Elveția – ghid de implementare). Conținutul prevederilor acestor acorduri variază, de la dispoziții generale asemănătoare celor ale Acordului de la București, până la prevederi detaliate și clare.

Cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Părților la Convenția de la Espoo (București, 19-21 mai 2008), la propunerea Comitetului de Implementare a Convenției, Ucraina a fost invitată (punctul 14 al Deciziei IV/2), să inițieze negocieri cu toate statele vecine, în special România, pentru a încheia acorduri bilaterale în baza art. 8 al Convenției. Negocierile acestui acord au trenat astfel încât, cu ocazia celei de-a șasea reuniuni a Părților la Convenția de la Espoo (Geneva, 2-5 iunie 2014), invitația de a încheia un acord bilateral cu Ucraina a fost adresată și României, recunoscându-se faptul că pentru încheierea acestuia era nevoie de eforturile ambelor state. Ca urmare a imposibilității continuării negocierilor pe baza textului propus de partea ucraineană, în luna septembrie 2016, autoritățile române de mediu au transmis un proiect nou de acord, al cărui text fusese aprobat prin Memorandumul nr. 20/14292/SSC din 23 august 2016. Autoritățile ucrainene nu au transmis însă nicio reacție cu privire la acest proiect. Această situație a fost constatată (punctele 16 și 17 ale Deciziei IS/1f) de reuniunea intermediară a Părților la Convenția de la Espoo (Geneva, 5-7 februarie 2019). În luna decembrie 2020, cu ocazia ultimei reuniuni a Părților la Convenția de la Espoo, Ucrainei și României li s-a cerut să accelereze demersurile în vederea elaborării și finalizării acordului bilateral pentru implementarea Convenției de la Espoo. În conformitate cu planul de lucru al Convenției Espoo pentru perioada 2021-2023 adoptat de Reuniunea Părților din luna decembrie 2020, UNECE, prin programul EU4Environment finanțat de Uniunea Europeană, a lansat la începutul anului 2021 un proiect de sprijinire a autorităților române și ucrainene în eforturile de a încheia acordului bilateral. Proiectul a constat în realizarea unor ateliere de lucru în cadrul cărora să fie discutate aspectele importante care trebuie reglementate de un acord bilateral, precum și modalitățile efective de reglementare. La aceste ateliere de lucru au participat reprezentanții autorităților de mediu din România și Ucraina, experți în domeniul aspectelor internaționale ale evaluării impactului asupra mediului și reprezentanți ai Secretariatului programului EU4Environment.

Astfel, în perioada 16-17 martie 2021 a fost organizat în format virtual (online) un atelier de lucru intitulat „Aplicarea practică a evaluării de impact asupra mediului în context transfrontieră (EIA): acorduri bilaterale privind EIA 3 transfrontieră (Training Workshop on the Practical Application of Transboundary Environmental Impact Assesment EIA: Bilateral Agreement on Transboundary EIA)“. Atelierul a constat în 8 sesiuni de lucru care au avut în prim-plan acordurile bilaterale de acest fel încheiate la nivel european, procedurile necesare, participarea publică, dar și acordul propriu-zis dintre România și Ucraina pornind de la proiectele elaborate și transmise anterior de cele două părți. Având în vedere rezultatele atelierului de lucru, în data de 12 octombrie 2021, Secretariatul EU4Environment a înaintat un prim proiect de acord elaborat de experți pe baza propunerilor României și Ucrainei și a discuțiilor din cadrul atelierului de lucru. România a transmis comentariile sale la proiectul de acord în data de 28 octombrie 2021. Pe baza comentariilor primite din partea României și Ucrainei, în data de 30 noiembrie 2021, Secretariatul a înaintat un proiect revizuit de acord. Analizând proiectul revizuit de acord precum și comentariile Ucrainei, propunerile României au fost transmise în data de 20 decembrie 2021. După o lungă perioadă în care partea ucraineană nu a reacționat din cauza agresiunii Federației Ruse, la data de 8 septembrie 2022, a avut loc o reuniune la nivel de lucru în vederea finalizării proiectului de acord. Ca urmare a acestei reuniuni, partea ucraineană și-a exprimat acordul cu privire la ultima propunere de text avansată de partea română. Autoritățile române au acceptat, de asemenea, modificările formale propuse de partea ucraineană.

După intrarea în vigoare, Acordul va asigura îndeplinirea obligațiilor ce revin României și Ucrainei în cadrul Convenției de la Espoo, îmbunătățirea cooperării cu Ucraina în domeniul protecției mediului, precum și facilitarea realizării proiectelor majore necesare pentru asigurarea în perioada următoare a resurselor energetice în această parte a Europei. În plus, intrarea în vigoare a Acordului va reprezenta un model de cooperare care va putea fi propus și celorlalte state vecine, fie prin încheierea unor acorduri bilaterale similare, fie prin revizuirea Acordului de la București, din 2008.

Potrivit acordului aprobat, va fi instituită o Comisie comună privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, formată din câte patru membri pentru fiecare parte. Din partea română în această Comisie vor fi numiți specialiști în domeniul evaluării impactului asupra mediului, precum și al aspectelor transfrontaliere.