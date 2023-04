Aprilie la Timisoara – Capitala Europeană a Culturii in 2023

168445 – 01042023 – Programul cultural TM2023 pentru luna aprilie include un festival de arta, tehnica si istorie analogica, road performance-uri intr-un camion, conferinte cu personalitati de renume, sesiuni de plantare, concerte, ateliere de dans, expozitii, cat si tururi ghidate, lansari de carte si multe altele.

Peste 50 de artisti din Austria, Croatia, Finlanda, Georgia, Germania, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia si Spania vor participa cu fotografie, film, experiment de sunet si obiect, in cadrul Festivalului International Analog Mania, editia a XI-a. Timp de o luna (1 – 30 aprilie) vor avea loc expozitii, proiectii-concert, workshop-uri, performance-uri si dezbateri intr-o mare sarbatoare a renasterii analogice. Publicul este invitat sa parcurga expozitiile de arta ale Analog Mania, sa viziteze Muzeul Invizibil si sa participe la Analog Experience in spatiile labirintice ce se dezvolta de la Casa Tineretului pana la Casa de Cultura a Studentilor.

Printre cele mai asteptate momente ale lunii aprilie se numara spectacolul de teatru in miscare, Cargo Berlin – Timisoara. Publicul este transportat timp de doua ore intr-un trailer modificat, iar traseul va include stationarea in anumite puncte cheie, precum rampe de manipulare a marfurilor, depozite, puncte de control si multe altele. Pe parcursul calatoriei, biografiile soferilor de camion vor fi transmise publicului. Spectacolul este o coproductie Rimini Protokoll – Teatrul Basca si se va juca de mai multe ori in perioada 31 martie – 27 mai. Biletele pot fi achizitionate de pe iabilet.ro.

Seria conferintelor La UVT, Cultura este Capitala va aduce in Timisoara doi laureati ai premiului Nobel, alaturi de reputati intelectuali din zona stiintelor exacte si umaniste:

Conferinta – ORHAN PAMUK, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura – 3 aprilie, de la ora 19:30, in Aula Magna a UVT;

Festivitatea Doctor Honoris Causa – ORHAN PAMUK, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura – 4 aprilie, de la ora 10, in Aula Magna;

Conferinta „stiinta si Tehnica – Cum surubarim viitorul?” – invitat Alexandru Mironov – 7 aprilie, de la ora 17:00 – 19:00, in Aula Magna;

Idei care schimba lumea – Conferinta Jean-Marie Lehn, laureat al Premiul Nobel pentru Chimie – 11 aprilie, in Aula Magna.

Accesul la aceste conferinte este gratuit.

In perioada 8-9 aprilie, echipa Festivalului CODRU organizeaza sesiuni de plantare in zona Doua Dealuri, Recas. Timp de doua zile, in intervalul orar 10:00-18:00, participantii vor desfasura actiunile de plantare din ora in ora, in grupuri de maxim 50 de persoane. Ustensilele necesare sunt asigurate de organizatori. Va fi amenajata si o zona de relaxare, unde cei care se vor implica in procesul de plantare vor avea parte de muzica live si DJ, food & drinks, pana la ora 20:00.

Participarea este gratuita si se face pe baza completarii unui formular, accesand site-ul oficial codrufestival.ro

Cu ocazia finalizarii expozitiei „Chronic Desire – Sete Cronica” de Mihaela Cimpeanu si Sead Kazanxhiu si a expozitiei din Biblioteca RomaMoMA de la Bastionul Maria Theresia, vor avea loc doua concerte de muzica traditionala roma, care vor celebra diversitatea, unitatea si puterea muzicii de a aduce oamenii impreuna:

Concert Gypsy Groove – 22 aprilie, ora 20:00 – 22:00, Piata Libertatii;

Concert Mahala Rai Banda – 23 aprilie, ora 20:00 – 22:00, Piata Unirii.

In ceea ce priveste artele spectacolului, in luna aprilie vom avea parte de doua spectacole de teatru:

Slow down! / Mai incet! un spectacol de Mihaela Michailov – 1 aprilie, ora 19:00, la Teatrul National „Mihai Eminescu” Timisoara – Sala 2;

BROS, un spectacol de Romeo Castellucci – 1 aprilie, ora 20:00, la Teatrul National „Mihai Eminescu” Timisoara – Sala Mare.

Asociatia Noi Re-Cream propune doua ateliere de dans dedicate atat profesionistilor cat si pasionatilor de miscare contemporana:

The joy of dance. Light ways of moving – 31 martie – 2 aprilie, la Casa Tineretului, in intervalul orar 12:00-16:30;

Atelier SUB LAB PRO – Jenna Jalonen & Péter Juhász – 9-10 aprilie, la Casa Tineretului, in intervalul orar 10:00 – 15:00.

Accesul este gratuit, iar inscrierea se face prin mail la adresa noirecream@gmail.com . Pentru mai multe detalii despre program, accesati site-ul oficial TM2023.

In data de 24 aprilie, la Facultatea de Muzica si Teatru, va avea loc un concert lectie – Baroque Watermusic, unde vor fi prezentate instrumente de epoca, tehnici de interpretare specifice acestora, precum si repertoriul muzicii vechi. Instrumentele prezentate in cadrul acestui proiect, sunt: lauta, teorba, viola da gamba, fluierul baroc, viori baroc si clavecinul.

Pe 26 aprilie, la Minitremu, Asociatia Identity.Education pune in lumina istoria si cultura persoanelor feminine* atrase de femei, avand ca obiectiv deschiderea unui dialog in cadrul LGBTQIA+, cat si extern, despre aceasta comunitate. in cadrul acestui eveniment va avea loc lansarea in premiera a cartii scrise de Alex Zorila.

Expozitiile vernisaje cu ocazia Deschiderii oficiale TM2023 continua si luna aceasta: Made up histories have long lives (17 februarie – 16 aprilie), Mircea Nicolae – Lucruri marunte, lucruri pretioase (17 februarie – 23 aprilie), Tu esti alt eu – O catedrala a corpului (17 februarie – 30 aprilie), Ritzi Jacobi & Peter Jacobi. Texturi ale memoriei. Cinci decenii de creatie (17 februarie – 5 mai), Victor Brauner: Inventii si magie (17 februarie – 28 mai), Minitremu 10+ (17 februarie – 4 decembrie). Expozitia colectiva centrala Chronic Desire – Sete Cronica (17 februarie – 23 aprilie) poate fi vizitata in diferite spatii din oras: Bastionul Maria Theresia, Comenduirea Garnizoanei Timisoara, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Palatul Stefania si str. General Praporgescu. Instalatia de arhitectura Pepiniera – 1306 Plante pentru Timisoara va ramane deschisa pana pe 23 decembrie 2023.

Pana pe data de 2 aprilie mai aveti ocazia sa vizitati Timpuri Noi: Xenogeneze ale SF-ului si Bright Cityscapes: Oglindirea ecosistemului.

Printre noile expozitii aparute in oras se numara: Expozitia „Proiect fotografic nomad” (27 martie 2023 – 27 aprilie 2023) din Parcului Botanic si Extr-Activism. Decolonizarea mineritului spatial (12 aprilie 2023 – 24 iunie 2023) la INDECIS Artist Run Space.

Pana pe 23 aprilie puteti participa la unul din tururile ghidate din cadrul expozitiei Chronic Desire – Sete cronica, dedicat diverselor categorii de public, precum: scoli (adaptat diferitelor categorii de varsta), familii si copii, companii. Expozitia beneficiaza si de traduceri in limbi precum: romana, engleza, maghiara, germana, romani, sarba, ucraineana si limba semnelor romane, separat de cele mentionate anterior. Aceste tururi traduse au loc in fiecare weekend, gratuit. Pentru mai multe informatii despre program accesati site-ul oficial TM2023.

Programul de mediere asociat expozitiei Victor Brauner: Inventii si magie continua pana pe 26 aprilie. Acesta include tururi ghidate, ateliere pentru copii, un program de weekend pentru familii, vizite in scoli si alte activitati menite sa introduca si sa explice viata si opera lui Brauner pentru diferite categorii de public. Pentru mai multe detalii despre calendarul activitatilor, accesati site-ul oficial TM2023.

Pentru a fi la curent cu diversele evenimente culturale ce au loc in Timisoara, atat cele incluse in Programul Cultural TM2023, cat si alte activitati culturale, va punem la dispozitie o sursa de informare utila: newsletter-ul oficial TM2023. Acesta relateaza, saptamana de saptamana, ce se intampla pe plan cultural in Timisoara. Pentru abonare, consultati site-ul oficial TM2023.