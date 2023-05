DSU: Defibrilatoare automatizate accesibile publicului

168822 – 11052023 – De azi in Bucuresti sunt 54 de defibrilatoare accesibile publicului, locaţia lor putând fi văzută începând de joi şi în aplicaţia DSU si in cateva zile vor depasi 80. Defibrilatoare vor fi instalate si in alte localitati, Targu Mures, Iasi, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara … etc.

Numarul total al defibrilatoarelor ce urmeaza a fi implementate pe plan national in aceasta etapa este de 376. In proportie de peste 90% achizitia a fost realizata din fonduri puse la dispozitie de LIDL Romania, diferenta fiind achizitionate din fonduri obtinute prin redirectionarea a 2% (sau 3,5%) din impozitul pe venit.