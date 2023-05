”Modelarea națiunilor pentru conflict și război. Propaganda, dezinformarea și comunicarea strategică. Implicații pentru factorii de decizie”

168973 – 26052023 – 38 de istorici militari și specialiști în studii de securitate din 19 state membre NATO și partenere 19 state membre ale NATO și partenere (Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Finlanda, Georgia, Germania, Olanda, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Polonia, Turcia, Ucraina și Ungaria), au participat în perioada 22-26 mai, la Sibiu, la conferința anuală a Grupului de Lucru privind Studierea Conflictelor (CSWG) din cadrul Consorțiului Parteneriatului pentru Pace al Academiilor de Apărare şi Institutelor pentru Studii de Securitate, informează MApN.

Tema conferinței a abordat problematica: „Shaping Nations for Conflict and War. Propaganda, Disinformation and Strategic Communication. Implications for Policy Makers”.

Comunicările susținute în cadrul conferinței au abordat problematici legate de modul în care propaganda a fost folosită în timpul celor două conflagrații mondiale, rolul comunicării strategice ca parte a acțiunilor de contracarare a dezinformării, folosirea instrumentelor de comunicare în masă, tehnici de propagandă și dezinformare în timp de război etc. Au fost prezentate atât studii de caz, pornind de la experiențele naționale istorice specifice, cât și aspecte care țin de războiul informațional actual.

Lucrările conferinței au fost deschise prin mesajul secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, Simona Cojocaru, care a subliniat nevoia de cunoaștere și înțelegere a modului în care dezinformarea și propaganda au fost și sunt folosite ca instrumente de purtare a războiului, influențând în mod definitoriu tipologia de acțiune a statelor.

De asemenea, au luat cuvântul general-locotenent Iulian Berdilă din partea Statului Major al Apărării, directorul executiv al Consorțiului PfP, dr. Raphael F. Perl (SUA), dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară, și dr. Niels Bo Poulsen, directorul Institutului pentru strategie și studii de război din Danemarca. Generalul-locotenent Iulian Berdilă a subliniat importanța dezvoltării dialogului științific și necesitatea construirii unei platforme cât mai extinse de dezbateri care să permită atât cunoașterea experiențelor istorice, cât și a modului în care trecutul ne poate facilita o mai bună înțelegere a dinamicilor actuale ale conflictelor.