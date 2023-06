169294– 28062023 – Toate prețurile afișate trebuie sa aibă aceleași caractere de font, culoare, mărime și alte caracteristici. Aceste prevederi, obligatorii atât in cazul produselor comercializate prin vânzare directă, cât și la distanță (online), sau in cazul utilizării instrumentelor de fidelizare emise de operatorii economici, intră in vigoare in termen 30 de zile de la data publicării in M.Of. (26.06.2023) a ordinului nr.182/2023 al președintelui ANPC Horia Constantinescu.

