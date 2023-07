Scadere semnificativa a impactului incidentelor de securitate asupra conexiunilor de telefonie fixa si internet fix, in 2022

169448 – 14072023 – Conform Raportului ANCOM privind incidentele semnificative care au afectat securitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice in anul 2022, publicat astazi, numarul incidentelor de securitate a scazut anul trecut cu 17%, pana la 341 de incidente ce au afectat aproximativ 6,9 milioane de conexiuni. O scadere importanta o regasim in cazul serviciilor de telefonie fixa, inregistrandu-se cu 80% mai putine conexiuni afectate, dar si in privinta internetului fix, numarul conexiunilor implicate in incidente de securitate fiind cu 76% mai mic fata de anul 2021.

Conform notificarilor primite de ANCOM in 2022, numarul incidentelor semnificative de securitate isi pastreaza tendinta de scadere, fiind mai mic cu aproximativ 17% fata de anul 2021. Astfel, s-au inregistrat 341 de incidente, comparativ cu 410 in 2021, respectiv 575 in 2020. La nivel general, numarul total de conexiuni afectate este de aproximativ 6,9 milioane, iar valoarea medie generala este de peste 20 mii de conexiuni afectate de un singur incident.

Anul trecut, mai mult de jumatate dintre incidente, respectiv 188, au fost declansate de o problema de alimentare cu energie electrica.

Conexiuni afectate

Serviciile de telefonie mobila si SMS au fost cele mai afectate (3,9 milioane de conexiuni afectate), fiind urmate de cele de internet mobil si transmisiuni de date mobile (2,6 milioane de conexiuni afectate). Cu privire la serviciile de telefonie fixa, in 2022, se remarca o scadere semnificativa fata de anul precedent, inregistrandu-se cu aproximativ 80% mai putine conexiuni afectate. Diminuarea numarului de conexiuni afectate se regaseste si in cazul internetului fix, procentul fiind cu 76% mai mic decat in 2021. In cazul serviciilor de retransmisie a programelor media audiovizuale, numarul conexiunilor afectate a fost cu 94% mai mic decat in anul anterior. Aceasta scadere a numarului de conexiuni afectate provine dintr-un numar semnificativ mai mic de incidente care s-au produs in 2022 si care au afectat serviciile mentionate anterior. Examinand evolutiile pe ultimii trei ani, acestea se inscriu intr-o tendinta relativ descendenta, fireasca pe masura implementarii graduale de solutii pentru remedierea incidentelor si impiedicarea reaparitiei acestora, aspect urmarit indeaproape de ANCOM an de an.

Distributia geografica

Incidentele au afectat unul sau mai multe judete simultan: 181 de incidente au afectat cate un judet, 154 au dus la afectarea conexiunilor din 2-10 judete simultan, 3 incidente au afectat intre 11 si 30 de judete si 3 incidente au avut impact la nivel national. Distributia incidentelor la nivel national arata ca cele mai multe incidente (42) au afectat judetul Teleorman, iar judetele in care au fost inregistrate cele mai putine incidente au fost Braila (1 incident) si Vaslui (2 incidente).

Din perspectiva distributiei geografice a incidentelor care au fost provocate de probleme de alimentare cu energie electrica, judetul Teleorman este cel in care s-au inregistrat cele mai multe (31), urmat de Dolj (20) si Gorj (19). Judetele cu cele mai putine raportari de incidente electrice au fost Bacau, Bihor, Brasov, Galati si Vaslui, unde s-a inregistrat cate un singur incident electric, iar in Braila si Satu-Mare nu a existat vreun incident electric.

Resursele afectate

Cu privire la resursele care au fost afectate, 140 de incidente au afectat resurse la nivelul suport (unde sunt incadrate componentele suport ale echipamentelor, ca de exemplu cele utilizate pentru alimentarea cu energie electrica, sisteme de monitorizare si control al temperaturii, instalatii electrice), 171 de incidente au afectat resurse la nivelul logic (unde sunt incadrate elementele software ale echipamentelor si/sau resurselor) si 33 de incidente au afectat resurse la nivel fizic (unde sunt incadrate componentele hardware ale echipamentelor si/sau resurselor).

Cele mai afectate resurse fac parte din categoriile: medii de transmisiune (185 de incidente), statii de baza si controlere mobile (126 de incidente), echipamente din noduri de transmisiune (22 de incidente) si routere si switch-uri IP (17 incidente).

Durata incidentelor

In 2022, durata totala a incidentelor raportate a fost de peste 2.657 de ore, in crestere fata de anul 2021, cand aceasta a fost de aproape 2.277 de ore. Durata medie a unui incident a crescut, de asemenea, de la circa 5 ore si jumatate in 2021 la aproximativ 8 ore in 2022.

Precizam faptul ca anul trecut a fost raportat un incident cauzat de un atac cibernetic indreptat asupra unui partener al unui furnizor de comunicatii electronice din Romania, care a avut o durata de 10 zile.

Desi numarul incidentelor a fost mai mic in 2022, durata totala a fost mai mare, deoarece unele dintre acestea au fost provocate de fenomene meteo, iar intervalul de timp necesar solutionarii a fost mai mare.