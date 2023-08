ANCOM: Care sunt modalitățile de încheiere a contractelor de comunicații electronice?

169686–10082022 – Semnatura electronica poate fi acum utilizata pentru incheierea contractelor de comunicatii electronice. Contractele de comunicatii electronice pot fi incheiate in scris, pe hartie sau in format electronic, utilizand semnatura electronica, dar si prin mijloacele de comunicare la distanta, conform reglementarilor in vigoare. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau organizatiile non-profit beneficiaza de aceleasi drepturi pe care le au si consumatorii in relatiile contractuale cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice, in masura in care nu au convenit in mod explicit sa renunte, in tot sau in parte, la aceste drepturi.

Modalitatile de incheiere a contractelor de comunicatii electronice

Contractele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice pot fi incheiate prin trei modalitati, astfel:

in scris, pe hartie (situatie in care se utilizeaza semnatura olografa);

in scris, in forma electronica, daca utilizatorul este de acord (situatie in care se utilizeaza semnatura electronica avansata sau calificata);

prin mijloace de comunicare la distanta (de exemplu telefon, scrisoare, e-mail, aplicatii online etc.), in anumite conditii, detaliate aici.

Alte informatii relevante cu privire la contractele de comunicatii electronice

Contractele produc efecte in momentul in care utilizatorul isi exprima acordul, pe un suport durabil. In principiu, un suport durabil este orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare pentru o perioada de timp adecvata, in vederea informarii, si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate. Aceste obligatii nu se aplica contractelor pentru care plata se face in avans prin achizitionarea unei cartele preplatite.

Utilizatorii finali microintreprinderi, intreprinderi mici sau organizatii non-profit beneficiaza de aceleasi drepturi pe care le au si consumatorii, in masura in care nu au convenit in mod explicit sa renunte, in tot sau in parte, la aceste drepturi. In acest context, ANCOM recomanda reprezentantilor acestor entitati sa nu renunte la drepturile privind incheierea contractelor. Aceste drepturi sunt esentiale pentru a realiza o alegere informata a serviciilor de comunicatii electronice si pentru a beneficia de o protectie sporita in relatia cu furnizorii, avand in vedere ca Autoritatea nu poate interveni in cazul in care utilizatorii au renuntat la aceste drepturi.

Mai multe detalii despre contractele pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice sunt disponibile pe InfoCentru ANCOM, la sectiunile Telefonie si Internet.

Reclamatii

In cazul in care furnizorii nu respecta contractul, utilizatorii pot sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). ANCOM poate oferi consiliere si mediere, in aceasta situatie, neavand atributii cu privire la aplicarea de sanctiuni furnizorilor.

In schimb, ANCOM poate lua masuri daca serviciul de comunicatii electronice este furnizat si facturat fara a exista un contract intre parti.

In primul semestru din 2023, ANCOM a inregistrat un numar total de 127 de petitii care au ca obiect modalitatea de incheiere a contractelor pentru furnizarea comunicatiilor electronice.

Cadrul legislativ

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, modificata si completata prin Legea nr. 198/2022, prevede o serie de drepturi pentru utilizatorii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului. Legea nr. 198/2022 a transpus in legislatia nationala Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Codului european al comunicatiilor electronice.

ANCOM a completat cadrul legislativ dedicat utilizatorilor finali prin Decizia ANCOM nr. 73/2023 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali si alte masuri pentru protectia acestora.