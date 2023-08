Destructurarea unei reţele româno-bulgare de contrabanda cu tutun

169809 – 25082023 – În continuarea dosarului penal privind destructurarea unei reţele de contrabandă cu produse din tutun, poliţiştii de frontieră din cadrul structurii centrale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au efectuat, aseară, 3 noi percheziţii la locaţii situate pe raza judeţului Călăraşi, în vederea alcătuirii materialului probator privind săvârşirea infracţiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare.

În fapt, în perioada 21.08.2023 – 24.08.2023, organele de urmărire penală din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române împreună cu inspectori ai Direcției Regionale Vamale București – Echipe Mobile și lucrătorii specializați din cadrul Jandarmeriei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au continuat activitățile procedurale în cauză, efectuând noi percheziții domiciliare, reținând mai multe trimiteri poștale și derulând controale la sediul unei societăți comerciale.

Consecutiv acestora, au fost descoperite două instalații de procesare clandestină a tutunului și peste 2000 de kilograme de tutun, dintre care aproximativ 600 de kilograme era deja prelucrat pentru a fi apt de fumat, căzând sub incidența prevederilor art. 452, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, în urma tuturor activităților au fost indisponibilizate peste o tonă de tutun prelucrat, aproape 11 tone de tutun frunză, 2875 de găleți din plastic și 6 unități clandestine în care se desfășurau diferite procese de prelucrare a tutunului în condiții total insalubre, de natură a aduce vătămări sănătății persoanelor care ar fi urmat să consume produsul impropriu rezulat. Tutunul era prelucrat prin utilizarea unor tocătoare confecţionate special în ateliere de către persoane specializate în strungărie care asigurau inclusiv piesele de schimb pentru utilajele realizate.

Totodată, investigațiile derulate în cauză au condus la identificarea a peste o mie de trimiteri poștale prin intermediul cărora tutunul era ofertat pe platforme de E-Commerce și distribuit către beneficiari din toată țara, urmând a se efectua cercetări pentru a se stabili dacă faptele acestora întrunesc conținutul constitutiv al infracțiunii de deținerea de către orice persoană a produselor accizabile supuse marcării peste limita a 1 kg tutun de fumat ori sunt de natură contravențională și cad sub incidența prevederilor art. 449, alin. 2, lit. k, fiind astfel pasibile de a fi sancționate cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei.

În acelaşi dosar penal, în zilele de 16 şi 17.08.2023, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul lucrătorilor specializați din cadrul Jandarmeriei Române și ai Direcției Regionale Vamale Dolj, au efectuat 23 de percheziţii într-o cauză penală privind faptele săvârşite de mai mulţi cetățeni români și bulgari care, începând cu anul 2022, au organizat și introdus pe teritoriul României 64 de transporturi ce au avut ca obiect aproape 330 tone de tutun neprelucrat, în scopul prelucrării acestuia în diferite unități clandestine.

Gruparea infracțională livra tutunul din Bulgaria către România, folosind documente justificative pentru mărfuri ce atestau în fals că mărfurile au beneficiari externi, în scopul creării unor circuite comerciale fictive care să inducă în eroare autoritățile de aplicare a legii sau prin eludarea formalităților de control la frontieră.

Din cercetări, s-a stabilit că tutunul a fost livrat către beneficiari din zona judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Dolj, ulterior fiind prelucrat în unităţi clandestine, ambalat şi distribuit pe teritoriul întregii ţări prin intermediul unor platforme de E-Commerce.

Ca urmare a acestor percheziţii a fost ridicată cantitatea de aproximativ 10,5 tone tutun , trei instalații improvizate de prelucrare, produse pirotehnice, două autoturisme, un microbuz, un camion de 7.5 tone, trei cântare profesionale și sume de bani.

În cauză au fost luate măsuri preventive faţă de 8 persoane, dintre care două sunt cercetate sub măsura arestului la domiciliu, iar alte 6 sub măsura controlului judiciar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, ruperea de sigilii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Suportul tehnic a fost asigurat de către lucrătorii Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR. Întreaga acțiunea a beneficiat de sprijinul inspectorilor Direcției Regionale Vamale București – Biroul Echipe Mobile, iar activitățile de cooperare internațională s-au realizat cu sprijinul OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă și SELEC – Centrul Sud-est European de Aplicare a Legii şi al Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate din Bulgaria.