Noi reguli privind utilizarea spectrului de frecvente radio

169772 – 22082023 – In cadrul sedintei Consiliului Consultativ de vineri, 18 august 2023, ANCOM a agreat cu industria de comunicatii electronice modificarea si completarea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio. Principalele modificari vizeaza unele aspecte referitoare la reglementarea utilizarii in comun a spectrului de frecvente licentiat, posibilitatea inchirierii si transferului drepturilor de utilizare a frecventelor radio si simplificarea procedurii de autorizare a statiilor de baza din componenta retelelor publice de comunicatii electronice mobile si mobile/fixe.

Utilizarea in comun a spectrului de frecvente radio

Utilizarea in comun a spectrului detinut este posibila doar in benzile in care nu mai exista spectru radio disponibil la momentul solicitarii si numai daca principiile concurentei pe piata nu sunt restranse, impiedicate sau denaturate. Pentru utilizarea in comun a spectrului trebuie respectata conditia ca fiecare titular al unei licente de utilizare a frecventelor radio sa isi indeplineasca obligatiile individuale de acoperire si/sau de dezvoltare incluse in licenta detinuta, avand in vedere totodata toate masurile necesare in vederea evitarii interferentelor prejudiciabile asupra retelelor de comunicatii electronice autorizate conform legii. Utilizarea in comun a spectrului radio se face in baza aprobarii obtinute de la ANCOM, in urma transmiterii unei solicitari in acest sens de catre cei doi titulari, in baza acordului scris dintre acestia, si a unor informatii transmise catre Autoritate, ce sunt necesare pentru efectuarea unei analize complete a solicitarii primite.

Inchirierea/transferul drepturilor de utilizare a frecventelor

Decizia adoptata stabileste procedura de urmat in cazul inchirierii spectrului de frecvente radio obtinut in urma achitarii unei taxe de licenta. Resursa de spectru radio poate fi inchiriata in intregime sau partial in cazul anumitor benzi de frecvente acordate prin licenta. In aceasta situatie, titularul poate permite utilizarea frecventelor radio de catre o terta parte. Data fiind existenta unei terte parti in raportul de drept administrativ dintre ANCOM si titular, sunt stabilite prevederi ce indica o serie de sarcini care revin in continuare titularului, inclusiv cu privire la transmiterea notificarilor referitoare la utilizarea spectrului inchiriat (asignarile de frecvente). Pentru incurajarea utilizarii eficiente a spectrului de frecvente radio, se actualizeaza procedura privind transferul (cedarea/cesionarea) unor drepturi de utilizare a frecventelor radio ce au fost obtinute in urma achitarii unei taxe de licenta. In aceasta situatie, ANCOM poate acorda dreptul de transfer doar dupa efectuarea unei analize privind indeplinirea unor conditii menite sa asigure o piata functionala si un mediu concurential normal.

Alte modificari adoptate

Decizia adoptata vizeaza simplificarea procedurii de autorizare a statiilor de baza din componenta retelelor publice de comunicatii electronice mobile si mobile/fixe. Astfel, titularii de licente pentru acest tip de retele trebuie sa notifice cu periodicitate lunara asignarile efective de frecvente pentru fiecare statie de radiocomunicatii din componenta retelei/retelelor proprii de comunicatii electronice si parametrii tehnici si operationali asociati acestora, in limitele alocarilor de subbenzi de frecvente prevazute in licenta.

De asemenea, prevederile deciziei au in vedere corelarea perioadelor de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio cu cele prevazute de legislatia primara, respectiv Legea nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice. Astfel, licentele de utilizare a frecventelor radio acordate prin procedura de selectie vor avea perioada de valabilitate conform prevederilor art. 303 – 311 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011, iar cele acordate prin incredintare directa vor avea o valabilitate de pana la 10 ani, fiind introdusa si posibilitatea ca acestea sa fie acordate si pentru perioade mai mici de 5 ani, in functie de solicitarea persoanei interesate.

Decizia pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio adoptata va fi trimisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.