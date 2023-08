Trăind în cercul vostru strâmt ….

169691–11082022 – Deși apărute în spațiul public fără o sursă credibilă sau o asumare directă a măsurilor fiscal bugetare pe care se presupune că guvernul intenționează să le adopte sub forma unor ordonanțe de urgență, propunerile de corectare a deficitului bugetar sunt analizate nu doar de politicieni, ci și de sindicate.

Astfel, într-un comunicat de presă, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) face o analiză SWOT a presupuselor măsuri și atrage atenția asupra ”incoerenţelor logice şi legislative” și își exprimă disponibilitatea de ”a participa la un dialog pe tema unor măsuri de eficientizare cu adevărat a cheltuielilor din fondurile publice, de a contribui cu propuneri pentru ca acest demers să reuşească cu adevărat să-şi atingă scopul”.

Potrivit sindicatelor, măsurile discutate în spațiul public ”cuprind reglementări care încalcă norma constituțională de promovare a ordonanțelor de urgență, conţin o serie de măsuri care afectează drepturi ale personalului sau funcţionarea autorităților și instituțiilor publice – domenii reglementate prin legi organice, nu conţin fundamentări ale soluțiilor propuse şi evaluări preliminare a impactului noilor reglementări, restricționează accesul unei categorii de personal la anumite drepturi, instituie un tratament discriminatoriu în rândul salariaţilor, aplică un tratament juridic distinct pentru salariaţi aflaţi în aceeași situație juridică, conţin noţiuni neclare, la propunerile de reducere a posturilor nu există criterii unitare de aplicare sau tranzitorii, nu asigură funcționarilor publici drepturile existente la reducerea postului, obligativitatea menţinerii în funcţia publică devine o opţiune pentru angajator, conţine prevederi paralele cu cele cuprinse în Codul administrativ sau alte acte legislative, generează discrepanțe grave între localitățile cu populație similară din punctul de vedere al numărului de salariaţi, dezavantajează UAT-urile care au un număr mai mare de posturi vacante la data intrării în vigoare a OUG-ului, distrug capacitatea administrativă a acestora, generează premizele pierderii acreditătii unor servicii, desființează instituții care au în organigramă un număr sub 50 de salariaţi (teatre, muzee, salvamont, itm-uri etc.), încalcă principiile autonomiei locale şi ale descentralizării, administraţia publică locală este tratată inechitabil în raport cu administraţia centrală deoarece pentru cea locală există deja măsura impunerii unui număr maxim de salariaţi în funcţie de rangul unităţii administrativ-teritoriale, generează imposibilitatea gestionării și implementării proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, nu asigură eficientizarea activităților, demotivează personalul din sectorul public, slăbesc coordonarea activităților diferitelor instituţii, instituțiile aflate în subordonarea administraţiei locale – de cultură (instituții de spectacole sau concerte, școli populare de arte, centre județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, muzee, biblioteci etc.), serviciile publice salvamont/salvamar, direcții comunitare județene de evidență a persoanelor, direcții de management integrat al deșeurilor și protecția animalelor etc vor ajunge în situaţia de a-şi opri activitatea sau, în cazul fericit, de a fi subfinanţate şi, nu în ultimul rând, conţine reglementări clare prin care conducătorul politic al unei instituţiii publice poate uza discreţionar de puterea de a desfiinţa posturi sau a concedia anumiti salariaţi incomozi sub pretexctul eficientizării activităţii şi a modului în care sunt cheltuite resursele financiare”.

Totodată, sindicatul semnalează că lipsesc ”măsuri care să genereze cu adevărat reduceri de cheltuieli, de exemplu cele referitoare la fondurile alocate pentru privilegiile politicienilor, pentru subvenţiile partidelor politice, fonduri generoase pentru birourile parlamentare, transportul acestora, maşini, servicii etc.”.

În plus, sindicatul observă lipsa unor cunoştinţe minime a legislaţiei în domeniu, inexistenţa unei viziuni de reducere cu adevărat a cheltuielilor statului. ”Documentul este oglindirea clară şi reală a capacităţii limitate deţinute de un cerc restrâns de persoane din lumea politică care, în spatele uşilor închise au încercat sa-şi depăsească condiţia, capacitatea de sinteză, de analiză şi de construcţie legislativă” și care ignoră contribuţia specialiştilor, lucruri care, în final ar putea genera cheltuieli majore pentru stat (prin reintegrarea în funcțiile publice, plata retroactivă a drepturilor salariale, cheltuieli de judecată etc.), se mai arată în comunicatul semnat de președintele FNSA, Bogdan Șchiop.