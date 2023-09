ANCOM propune dereglementarea pietelor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie

167052 – 26092023 – ANCOM lanseaza spre consultare publica proiectul de decizie prin care propune retragerea obligatiilor impuse in sarcina operatorilor identificati cu putere semnificativa pe pietele relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie.

Pietele serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie sunt, in prezent, reglementate de ANCOM, fiind impuse in sarcina furnizorilor desemnati cu putere semnificativa pe aceste piete o serie de obligatii in ceea ce priveste accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si infrastructurii asociate, transparenta, nediscriminarea si, respectiv, controlul tarifelor si fundamentare a acestora in functie de costuri, pentru serviciile auxiliare interconectarii.

Analiza realizata de ANCOM pentru evaluarea oportunitatii mentinerii, modificarii sau retragerii obligatiilor impuse anterior pe aceste piete a aratat ca, in ciuda existentei unor bariere la intrarea pe piata, circumstantele concurentiale s-au schimbat semnificativ.

Unul dintre elementele de noutate determinante pentru concluziile analizei realizate a fost intrarea in vigoare, incepand cu data de 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementeaza, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare. Astfel a fost eliminata cea mai importanta problema concurentiala ce ar putea aparea pe pietele identificate, si anume posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare de a-si manifesta puterea de piata prin cresterea excesiva a tarifelor pentru terminarea in propriile retele publice de telefonie.

Prin urmare, avand in vedere ca nu sunt indeplinite, in mod cumulativ, criteriile legate de obstacolele la intrarea pe piata, concurenta efectiva, respectiv eficienta aplicarii legii concurentei, ANCOM propune retragerea obligatiilor individuale ale furnizorilor desemnati ca avand putere semnificativa pe pietele mentionate identificate conform Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1085/2017.

Intrucat atunci cand sunt retrase anumite obligatii impuse in sarcina unor furnizori cu putere semnificativa este necesar ca operatorii care au calitatea de cumparatori si sunt afectati de aceste masuri sa cunoasca din timp schimbarile intervenite pe piata, ANCOM a stabilit o perioada tranzitorie de un an. Pe parcursul acestei perioade, obligatiile specifice impuse anterior vor fi mentinute in aceleasi conditii.

Procesul de consultare publica

Proiectul deciziei ANCOM privind pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum si de retragere a obligatiilor individuale existente poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 23.10.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Dupa incheierea perioadei de consultare publica si analizarea observatiilor si propunerilor primite in cadrul consultarii, ANCOM urmeaza sa notifice masurile propuse Comisiei Europene, Organismului autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice (OAREC) si autoritatilor nationale de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice din celelalte state membre ale Uniunii Europene.