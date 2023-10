Dracula Film Festival începe pe 24 octombrie

167300 – 23102023 – Festivalul internațional de film fantastic Dracula Film Festival va avea loc la finalul lunii octombrie. A 11-a ediție a acestui festival are loc între 24 și 29 octombrie, la Brașov.

Conform informațiilor făcute publice de organizatori, publicul va beneficia de experiențe cinematografice inedite, premiere europene, întâlniri cu autori ai filmelor, concerte, lansări de carte și panel-uri de discuție.

Acesta este considerat unul dintre cele mai importante festivaluri de filme de fantezie din lume. De altfel, Dread Central l-a inclusiv pe lista celor mai importante 50 festivaluri de gen din lume.

La ediția din 2023 au fost înscrise peste 3.000 de noi producții cinematografice din aproape 140 de țări. Vorbim despre scurt și lungmetraje care vor fi difuzate și jurizate la Dracula Film Festival. Printre jurați se află Aurelia Mengin (Franța, cineastă, fondatoare a festivalului Meme Pas Peur), Chris Orgelt (Belgia, Head of Programming – Brussels IFFF) şi Ottaviano Dell Acqua (Italia, actor şi cascador).

Cât privește lungmetrajele care intră în bătălia pentru Dracula Trophy, pe listă se află următoarele producții:

– PUZZLE BOX (Australia, 2023, r: Jack Dignan)

– THE TOURISTS. A SEASON IN HELL (Argentina, 2023, r: Gaby Smits)

– A NORMAL DAY (UNA DÍA QUALQUIERA) (Spania, 2023, r: José Texeira)

– ZAMAN DARK (Liban, 2023, r: Christophe Karabache)

– AGRINAI (Malaezia, 2023, r: Thanesh Perrabu)

– HALFWAY HOME (Ungaria, 2022, r: Isti Madarász)

– ORÉGANO: THE FAILURE FAMILY (Argentina, 2022, r: Ramsés Tuzzio)

– BEHAVE (UK, 2023, r: Francesco Gabriele)

– THE FOUNDER EFFECT (Canada, 2023, r: Justin MacGregor)

– I’LL CRUSH Y’ALL (OS REVIENTO) (Spania, 2023, r: Kike Narcea)

Filmele din categoria de lungmetraj, dar și scurtmetrajele selectate, vor putea fi vizionate gratuit la Cinema Modern din Brașov între 25 și 28 octombrie.

