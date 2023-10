Începe a IV-a ediție a Festivalului de Film Românesc din Washington

167372 – 31102023 – În perioada 2-5 noiembrie 2023, în Washington începe a IV-a ediție a Festivalului de Film Românesc din capitala americană. Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei românești derulat în spațiul nord-american începe joi, 2 noiembrie, cu filmul “Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, proiectat în premieră în Statele Unite, la scurt timp după lansarea din România.

Inspirat de evenimente reale petrecute la Sibiu în timpul Revoluției din decembrie 1989, “Libertate” a fost selectat în mai multe festivaluri internaţionale care vor avea loc în perioada următoare în Europa şi Statele Unite ale Americii.

În premieră mondială, “Încă două lozuri”, continuarea celebrei comedii de succes “Două Lozuri” (2016), în regia lui Paul Negoescu, îi aduce din nou pe ecran pe Sile, Dinel și Pompiliu care speră din nou într-o îmbogățire rapidă. Spectatorii se vor întreba la final, pe bună dreptate, dacă cei trei sunt norocoși sau extraordinar de ghinioniști.

Filmul de debut al regizorului Mihai Mincan, “Spre nord”, va ține publicul cu sufletul la gură, cu o poveste plină de suspans care surprinde o parte a exodului uman de după 1990, din țările de est ale Europei, la finalul căreia actorul Niko Becker va răspunde întrebărilor spectatorilor.

“Tigru”, filmul de debut al regizorului Andrei Tănase, spune o poveste inspirată de un eveniment real: evadarea în 2011 a unui tigru de la grădina zoologică din Sibiu. Evadarea tigrului este pretextul pentru prezentarea poveștii Verei, medic veterinar, măcinată de probleme personale care are o cădere nervoasă.

Festivalul se va încheia cu alte două filme cu impact la public: “Boss” (regia Bogdan Mirică) și “Oameni de treabă” (regia Paul Negoescu). Dacă în “Boss”, personajul principal, ambulanțier în tura de noapte și șofer de jaf armat în timpul liber, este cuprins de frica de a fi prins, în “Oameni de treabă” un polițist rural care decide că trebuie să facă dreptate este prins într-o serie de întâmplări nefaste care îl obligă să ia decizii importante.

Organizat de Ambasada României la Washington și ICR New York, Festivalul de Film Românesc din Washington se va derula sub motto-ul “Reinventing Realism – New Cinema from Romania”/ „Reinventarea realismului. Noul cinema românesc”.