Marcel Ciolacu: Cel mai important este că am reușit să eliminăm acel prag toxic de 9,4% din PIB, care condamna pensionarii români la înghețarea veniturilor pe următorii 50 de ani

167602 – 23112023 – “În primul rând, vreau să îi felicit pe toți cei implicați în modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României și negocierea acestuia cu Comisia Europeană. Știu că mulți spuneau că nu vom reuși, dar prin acest efort coordonat al întregii echipe, argumentele și cifrele corecte au convins Comisia să accepte acest plan. Cel mai important este că am reușit să eliminăm acel prag toxic de 9,4% din PIB, care condamna pensionarii români la înghețarea veniturilor pe următorii 50 de ani. Acum putem aplica noua lege a pensiilor generale, în așa fel încât pensionarii să aibă garanția că an de an au un venit care să le protejeze nivelul de trai.

Tot legat de PNRR este programul REPowerEU, unde am obținut 1,4 miliarde de euro, în special pentru instalarea de panouri fotovoltaice și eficiența energetică a locuințelor. Astfel, sprijinim direct consumatorii – 60.000 de gospodării vor putea accesa acest program, valoarea fiecărui grant fiind de aproximativ 10.000 de euro cumulat. Simultan, s-a deblocat și programul „Casa Verde Fotovoltaice”, iar Administrația Fondului pentru Mediu pregătește o nouă sesiune, unde, de această dată, cu certitudine nu vom mai avea probleme în desfășurare.

Tot astăzi ne asigurăm că sistemul de sănătate publică are finanțarea asigurată până la sfârșitul anului. Alocăm 3,5 miliarde de lei pentru medicamente și materiale sanitare, plus, săptămâna aceasta, 200 de milioane de lei pentru cheltuieli ale spitalelor și săptămâna viitoare, domnul ministru al finanțelor va veni cu diferența pentru luna noiembrie de 196 de milioane.

Totodată, aprobăm prin memorandum și plățile necesare pentru continuarea unor noi mari investiții, la Spitalul Clinic de Urgență din Timișoara și Spitalul de Urgență pentru Copiii „Grigore Alexandrescu” din București.

În ceea ce privește susținerea mediului privat, astăzi majorăm cu 4 miliarde de lei și plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Invest, până la 31 decembrie 2023. Noul plafon asigură acces la măsurile de scheme de ajutor de stat într-un număr suplimentar de 4.500 de firme. Estimăm că până la finalul anului vor fi acordate ajutoare de stat pentru circa 31.000 de companii, susținerea mediului privat fiind, cum este și normal, o prioritate.

Altfel, văd, în ciuda tuturor greutăților și apocalipsei, domnul ministru Boloș a asigurat resurse financiare de 13,7 miliarde de lei cu care să acoperim cheltuielile sociale esențiale ale statului până la sfârșitul acestui an. Vorbim despre pensii, alocații, şomaj, educație, sănătate și ajutoare de încălzire. În paralel, domnul ministru vine astăzi și cu o informare despre progresele realizate în aplicarea instrumentelor fiscale de tip electronic, astfel încât să reducem evaziunea fiscală şi să colectăm mai mulți bani la buget.

În același timp, toate proiectele importante de investiții publice vor continua până la sfârșitul anului, fără riscul apariției unor blocaje. Ministerul Dezvoltării vine cu o ordonanță de urgență care susține derularea în bune condiții a Programului Național de Dezvoltare Locală și a Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, iar Ministerul Finanțelor propune un mecanism mai flexibil, prin care autoritățile locale să poată angaja cheltuieli noi de investiții altele decât cele cu fonduri europene. Așa cum am mai spus, vom ține sub control cheltuielile publice, dar în egală măsură dăm șansa tuturor primăriilor, consiliilor județene și altor instituții publice să-și finalizeze investițiile începute.

Și Ministerul Agriculturii are o veste bună pentru fermierii români: o propunere nerealistă de reducere a cantității de pesticide din agricultură a fost respinsă în Parlamentul European și doresc să mulțumesc parlamentarilor europeni români care au votat împotriva acestui demers. Era normal să fie respinsă; a fost respinsă cu 20 de voturi, pentru că și în prezent fermierii români folosesc doar o treime din media europeană, în condițiile în care fermierii din alte state folosesc cantități și de patru ori mai mari decât cele ale fermierilor români. Vrem și noi o agricultură prietenoasă cu mediul, dar asta nu se poate fără a ține cont de realitățile existente în fiecare țară.

Și, apropo de mediu, mai sunt doar câteva zile până pe 30 noiembrie, când intră în vigoare sistemul de garanție-returnare, cel mai mare proiect public-privat din România. Sunt alocate peste 85 de milioane de euro. Ne propunem să colectăm 7 miliarde de deșeuri care să fie reciclate anual. Îl rog pe domnul ministru al mediului, Mircea Fechet, să folosească fiecare zi rămasă pentru a explica public importanța acestui program și modul în care se derulează și, de asemenea, vreau să-l felicit pentru determinarea sa de a pune acest program în aplicare. Vă mulțumesc! Să începem ședința de Guvern!”, a declarat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern.