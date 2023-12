Marcel Ciolacu:  Avem nevoie de companii din țări democratice, dezvoltate, mai ales într-un context de securitate exceptional

167695 – 04122023 – Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din zona Washington-Virginia-Maryland :

“Sunteți interfața României cu poporul american. Dacă putem spune, respectul poporului american se datorează față de România și de români și prin prezența dumneavoastră aici și prin realizările pe care le-ați avut în Statele Unite ale Americii. N-am venit să țin un discurs. Sunt ferm convins că de fiecare dată când vin politicieni din România, domnul ambasador abuzează de bunăvoința dumneavoastră de a fi prezenți. Sunt ferm convins că vi s-au promis multe și s-au făcut zeci și sute de proiecte mărețe. Marea majoritate, normal că nu s-au realizat. Nu am venit nici să insist să reveniți în România, fiindcă nu o veți face. Ați realizat și aveți deja o familie în Statele Unite și sunt ferm convins că vă este foarte greu să reveniți în acest moment în România. În schimb, putem dezvolta lucruri împreună. Am înțeles că aici este zona unde românii din cyber security sunt cei mai bine reprezentați. România are nevoie de acest lucru, mai ales în acest context și nu întâmplător, și eu, și doamna ministru, și domnii miniștri o să avem întâlniri cu foarte multe companii din Statele Unite, fiindcă accentul principal va fi pe economic al vizitei noastre. Avem nevoie de companii din țări democratice, dezvoltate, mai ales într-un context de securitate excepțional. Știți realitatea din România la fel de bine ca și mine. Sunt ferm convins că foarte multe noutăți nu vă pot spune la nivel general, poate lucruri particulare sau de detaliu. Am trecut printr-o pandemie, la fel ca și dumneavoastră aici, printr-o criză energetică, printr-o inflație exagerată. Mai nou, trecem în România și printr-o criză de securitate regională și nu ultimul rând globală, România având cea mai lungă frontieră cu Ucraina. Și adevărul este că România, în acest moment, ține spatele frontului din Ucraina. România nu ar fi putut face acest lucru fără partenerul său strategic, Statele Unite ale Americii.

Marile realizări ale noastre după Revoluție: apartenența la Uniunea Europeană, la NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Astăzi n-am fi vorbit de o democrație consolidată în România, n-am fi vorbit de o stabilitate și n-am fi dormit liniștiți în România, dacă n-ar fi existat acest parteneriat. Așa cum spunea doamna ambasador, și îi mulțumesc foarte mult pe această cale pentru faptul că m-a însoțit în această vizită și m-a onorat cu acest demers. O să avem întâlniri cu mai mulți decidenți și, sperăm ca acest parteneriat strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii să devină un parteneriat de prietenie. Îmi doresc foarte mult ca mandatul meu, după un record de aproape cinci miliarde de dolari, raporturile comerciale cu Statele Unite, Statele Unite să devină cel mai important investitor direct în România, în toate domeniile și, nu în ultimul rând, cel mai important partener comercial non-UE al României. Numai așa putem avea un parteneriat de prietenie și sunt ferm convins că atunci și diaspora românească și România vor găsi calea de a comunica mai bine, de a avea proiecte împreună. Oricâte start-up nation-uri ar face Guvernul României pentru diaspora, la elita care este în țara aceasta trebuie ceva mai mult. De aceea, la două zile după Ziua Națională a României și a românilor, aș dori să vă urez La mulți ani și să vă asigur de buna credință, atât a mea, cât și a colegilor mei. Din punctul meu de vedere, cu toate că zi de zi mulțumim presei și pentru prezență, dar și faptului că este întotdeauna prezentă în breaking news-urile de zi cu zi, nelipsite, în care se anunță apocalipsa din România și nu numai. Când se termină cu România ne extindem și în Europa și în restul lumii. România, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, și a cifrelor în acest moment, este în direcția corectă. Există investiții majore în infrastructură. Anul viitor va fi un buget, cred că cel mai mare buget din istoria României pe educație, pe toate palierele. Atât veniturile profesorilor, cât și infrastructură, cât și abandonul școlar. Vor începe, în sfârșit, mult promisele, în toate campaniile și de către partidul pe care îl reprezint și de celelalte partide – mai sunt colegi de-ai mei din Parlament, în aproape toate partidele, în sală – mult promisele spitale și mult așteptatele spitale, pentru că nu poți să ții românii acasă decât dezvoltând serviciile publice și infrastructura. Și nu în ultimul rând, cu toate că urmează un an electoral, să știți că-mi voi asuma reforme în sistemul bugetar. Dacă nu facem acest lucru începând de anul viitor, România riscă să piardă sume importante din PNRR și din fondurile europene. Și, indiferent dacă vor aduce sau nu costuri electorale, vom vedea când românii vor cântări cel mai bine anul viitor, când sunt patru rânduri de alegeri, eu nu îmi permit să plec din funcția de prim-ministru și să mă uit în oglindă și să văd că România a mai ratat un tren. Nu e vorba că nu s-ar putea întâmpla. Singura problemă, din punctul meu de vedere, ar fi că este ultimul tren al României. Dacă vom pierde proiectele și reformele din PNRR și aderarea la OCDE în perioada următoare, România nu va mai prinde un tren atât de favorabil. Cum sunt ferm convins că cu ajutorul dumneavoastră, proiectul de suflet al nostru, al tuturor românilor, dar, în acest moment și proiectul de suflet al doamnei ambasador al Statelor Unite în România, renunțarea la vizele și Programul Visa Waiver va deveni realitate din anul 2025. Nu vom putea depăși această provocare fără ajutorul dumneavoastră și fără implicarea dumneavoastră personal”, a declarat premierul.