Marcel Ciolacu: Deblocăm angajările pentru aproape 8000 de posturi în Sănătate și Asistență Socială

167986 – 11012024 – Premierul Marcel Ciolacu a anunțat la începutul ședinței de Guvern de astăzi deblocarea angajărilor pentru aproape 8000 de posturi în Sănătate și Asistență Socială. Și procedura privind tichetele educaționale de 500 de lei a fost finalizată. iar cardurile beneficiarilor urmează să fie distribuite în curând. Guvernul a aprobat și cadrul necesar pentru continuarea Programului Național „Masă Sănătoasă” în școli și în acest an.

Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern: Așa cum am promis, deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8000 de posturi în Sănătate și Asistență Socială!. Toate spitalele importante cu deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023. Am alocat circa 6,6 miliarde de lei în această lună cu care am închis datoriile pe anul 2023 din sistemul sanitar asigurând și cheltuilelile curente pentru medicamente și servicii medicale pe luna ianuarie. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate. Asta este valabil și pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de pacienți, adică pentru niște nume puse pe o hârtie!

Avem proiecte importante și în domeniul Educației. Înțeleg că procedura privind tichetele educaționale de 500 de lei a fost finalizată, atât la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și la Ministerul Educației. Astfel, în cel mai scurt timp, cardurile vor putea fi ridicate de părinți și folosite pentru cumpărarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru școală! În plus, astăzi aprobăm cadrul necesar pentru continuarea Programului Național „Masă Sănătoasă” în școli și în acest an. Masa caldă s-a dovedit esențială în reducerea abandonului școlar în zonele unde programul a fost aplicat. De aceea, ținta noastră este să creștem, de la 450 la 1000, numărul școlilor unde să oferim acest suport alimentar copiilor! a declarat premierul.

Tot astăzi, avansăm cu schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea producției interne în industria materialelor de construcții, aprobând un document-cheie, Ghidul solicitantului.

Acest program, împreună cu cel similar din agricultură și industrie alimentară, Investalim, și cu schemele de sprijin pentru IMM-uri reprezintă fundamentul pentru a securiza producția internă în domenii stretegice. Prin această abordare, am reușit în 2023 să scădem deficitul balanței comerciale cu 5,5 miliarde de euro. Și vom continua cu mai mult curaj în acest an! Va fi anul în care vom face din CUMPĂRĂ ROMÂNEȘTE un pilon al dezvoltării noastre economice, a adăugat Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu: Aprobăm astăzi și contractul de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 200 de milioane de lei, pentru o nouă secțiune a autostrăzii A3, de 42 de kilometri. Atât ca valoare, cât și ca diversitate și complexitate, avem cel mai mare volum de finanțări pentru infrastructura națională din toată istoria modernă a României! Sunt bani europeni, alocări de la buget și fonduri de la marii finanțatori instituționali care vor produce în 2024 cel mai mare număr de kilometri finalizați într-un an, de autostăzi și drumuri expres.

Potrivit unui comunicat de presă, pe ordinea de zi a şedinţei de joi sunt incluse două analize referitoare la memorandumurile din domeniul Sănătăţii. Este vorba de analiza referitoare la memorandumul cu tema: Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii şi analiza referitoare la memorandumul cu tema: Aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate şi asistenţă socială din cadrul instituţiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate în anul 2023.

Printre proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului se mai află proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare – Autostrada A3 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2023 şi la Luxemburg la 20 noiembrie 2023 şi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abu Dhabi la 22 iunie 2022.

Tot în şedinţa de joi urmează să fie analizată şi adoptată hotărârea de Guvern cu privire la atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului. Un alt proiect aflat pe ordinea de zi este Programul naţional „Masă sănătoasă”.

Alte acte normative cuprinse în agenda Guvernului se referă la reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea şi modernizarea sediului central al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, situat în Calea Victoriei, nr. 19, sector 3, eliberări şi numiri de prefecţi sau subprefecţi şi scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor instituţionalizaţi. Sursa:tvrinfo.ro