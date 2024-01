Țintirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în atenția miniștrilor educației din cadrul platformei de cooperare Asia-Europa (ASEM9)

168128 – 29012024 – Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la a IX-a reuniune a miniștrilor educației din cadrul platformei de cooperare Asia-Europa (ASEM9). Evenimentul, organizat de Ministerul Educației, Sportului, Tineretului, Cercetării și Inovării din Malta, s-a desfășurat sub deviza „Nimeni nu rămâne în urmă” (Leaving no one behind).

În cadrul temei despre legătura între educație și obiectivele de dezvoltare durabilă, oficialul român a vorbit despre adoptarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă 2030 și inițiativele pentru incluziune și echitate în educație, formarea profesorilor și sprijinirea sistemului de educație în dubla tranziție „digitală” și „verde”, incluse de România în noile legi ale Educației.

ODD 4 – Educația de calitate este țintit prin Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), Proiectul privind învățământul secundar – ROSE (Romanian Secondary Education), CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți sau viitorul Program național de reducere a abandonului universitar (PNRAU).

Și Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbările climatice pentru 2023 – 2030, prevede acțiuni pentru creșterea conștientizării copiilor și tinerilor cu privire la dezvoltarea durabilă și responsabilitatea față de mediu, realizatee în școlile românești prin programul Săptămâna Verde.

Ministrul Deca a avut întâlniri bilaterale ministrul Educației din Malta, Clifton Grima, ministrul pentru învățământ superior în Malaysia, Dr. Zambry Abd Kadir, și cu viceministrul Educației din Japonia, Fujiwara Akio.

Cu ambasadorul Elveției, Jacques Ducrest, ministrul Ligia Deca a discutat despre dezvoltarea învățământului dual

Rezultatele discuțiilor din cadrul reuniunilor ministeriale au fost cuprinse în Concluziile Președintelui (Chair’s Conclusions), pregătite de țara gazdă, cu sprijinul Secretariatului și validate în cadrul reuniunilor înalților oficiali, fiind acoperite inclusiv subiecte precum recunoașterea și mobilitatea echilibrată, învățarea pe tot parcursul vieții, învățământul profesional și tehnic ori digitalizarea proceselor educaționale.