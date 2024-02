ANCOM a actualizat reglementarile privind securitatea retelelor

168297 – 17022024 – In urma parcurgerii procesului de consultare publica, ANCOM a adoptat decizia nr. 70/2024 privind securitatea retelelor publice de comunicatii electronice si a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului care armonizeaza prevederile legislatiei secundare cu dispozitiile cadrului legal primar in domeniu. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Securitatea retelelor publice de comunicatii electronice si a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului

Principalele modificari adoptate vizeaza masurile tehnice si organizatorice care trebuie luate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pentru a gestiona in mod corespunzator riscurile la adresa securitatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice.

In vederea raportarii catre ANCOM a incidentelor de securitate cu impact semnificativ, furnizorii de retele publice si/sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor evalua impactul incidentelor nu numai in functie de praguri cantitative (care vizeaza, de exemplu, numarul de utilizatori afectati si durata incidentului), ci si in functie de o serie de praguri calitative (incidente care afecteaza rutarea comunicatiilor de urgenta catre Serviciul de urgenta 112, incidente cu impact transfrontalier sau care afecteaza securitatea retelelor si serviciilor altui furnizor).

Deoarece numarul incidentelor cauzate de intreruperi ale alimentarii cu energie electrica ocupa o pondere insemnata din numarul total al incidentelor de securitate care au un impact semnificativ raportate de furnizori catre ANCOM, decizia prevede obligatia in sarcina furnizorilor mari de retele publice de comunicatii electronice de a asigura back-up electric pentru elementele de retea.

Un element de noutate pe care decizia il aduce este crearea Grupului Consultativ pentru Securitatea Comunicatiilor Electronice. Acesta va fi format din reprezentanti ai ANCOM si ai furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului cu un numar de cel putin 100.000 de conexiuni. Printre obiectivele acestui grup se afla promovarea armonizarii masurilor de securitate, promovarea cooperarii, evaluarea riscurilor emergente, facilitarea schimbului de informatii si bune practici si analiza provocarilor la adresa securitatii retelelor si serviciilor.

Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 117/09.02.2024 si a intrat in vigoare la data publicarii, cu exceptia prevederilor privind obligatiile pentru masurile de securitate, care intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii si a prevederilor privind back-up-ul electric, care intra in vigoare in termen de 18 luni de la publicarea deciziei.