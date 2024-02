Întrevedere Luminița Odobescu – Dr. Subrahmanyam Jaishankar

168364– 24022024 – Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut vineri, 23 februarie 2024, la New Delhi, o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Republicii India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, în marja participării la conferința internațională Raisina Dialogue.

Ambii miniștri au apreciat progresele înregistrate în dezvoltarea relațiilor bilaterale și au confirmat angajamentul comun față de consolidarea colaborării în domenii prioritare, cu accent pe relațiile economice și cooperarea sectorială.

Cu ocazia întrevederii, cei doi miniștri au adoptat Declarația comună aniversară, ca urmare a 10 ani de la stabilirea Parteneriatului Extins între România şi India în 2013 (Joint Declaration following the 10th Anniversary of the Signing of the Joint Statement on Establishing Extensive Partnership between Romania and India). Momentul reprezintă un reper în istoria cooperării dintre cele două țări și permite avansarea relațiilor la un nivel superior de colaborare.

Declarația comună aniversară vizează consolidarea relațiilor bilaterale româno-indiene, precum și a cooperării în context multilateral. De asemenea, subliniază abordarea prioritară sectorială în trei domenii, și anume energie, IT&C și manufactură.

Întrevederea a oferit oportunitatea unui schimb substanțial de opinii cu privire la aspecte regionale și globale de interes comun, pe fondul evoluțiilor de securitate. Cei doi demnitari au evidențiat importanța cooperării în abordarea provocărilor și în promovarea stabilității regionale și la nivel internațional.