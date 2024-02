Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la Forumul Raisina Dialogue

168361– 23022024 – Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a participat, în perioada 22-23 februarie 2024, în calitate de vorbitor la Forumul Raisina Dialogue, organizat la New Delhi, India. Tema centrală a ediției din acest an este Chaturanga: Conflict | Contest | Cooperate | Create (Chaturanga: Conflict| Contestare | Cooperare| Creare).

În cadrul evenimentului, ministrul român al afacerilor externe a susținut o alocuțiune la sesiunea Back to the Future: ”A New Era of Conflict in Europe?”, care a oferit oportunitatea prezentării pe larg a poziției României în contextul războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Oficialul român a reiterat condamnarea fermă a acțiunilor Federației Ruse și a prezentat sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei încă de la debutul agresiunii ruse. În context, a precizat că România a întreprins demersuri solide în scopul identificării unor soluții viabile pentru facilitarea transporturilor de cereale către piețele internaționale, inclusiv către cele din Asia.

De asemenea, în actualul cadru marcat de tensiuni la nivel global, a subliniat importanța solidarității și a unității în contextul încălcării flagrante a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU și a principiilor ordinii internaționale bazate pe reguli, în vederea evitării precedentelor. Șeful diplomației române a arătat că, deși războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei se desfășoară pe un alt continent, consecințele sale negative sunt resimțite la nivel global, inclusiv în regiunea Indo-Pacifică. În acest sens, oficialul român a reiterat necesitatea respectării ordinii internaționale bazată pe reguli, având în centrul său Carta ONU.

Forumul Raisina Dialogue, lansat în anul 2016, se numără, prin conținut și nivelul de participare, printre cele mai importante conferințe multilaterale anuale din Asia. Agenda conferinței vizează teme de interes global, la dezbateri fiind invitați șefi de stat și de guvern, miniștri de externe, ai apărării sau cu atribuții economice, precum și reprezentanți de marcă ai mediului de afaceri, academic și ai unora dintre cele mai importante organizații neguvernamentale la nivel mondial. Evenimentul este organizat anual de către Observer Research Foundation (ORF).