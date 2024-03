A intrat in vigoare decizia ANCOM prin care sunt retrase obligatiile pe piețele de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe și mobile, tarifele rămânând reglementate la nivel european

168596 – 21032024 – A intrat în vigoare decizia privind retragerea obligațiilor individuale ale furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, desemnați cu putere semnificativă.

Decizia ANCOM presupune retragerea tuturor obligațiilor impuse la nivel național operatorilor cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în rețelele publice de telefonie.

La baza deciziei au stat analizele ANCOM, care au arătat că, în pofida existenței unor bariere la intrarea pe piață, circumstanțele concurențiale s-au schimbat de la precedenta etapă de evaluare a acestor piețe. Un element important pentru concluziile analizelor a fost intrarea în vigoare, la 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare a apelurilor. Astfel, odată eliminată cea mai importantă problemă concurențială care ar putea apărea pe piețele identificate (posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de a-și manifesta puterea de piață prin creșterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile rețele publice de telefonie a apelurilor provenite din alte rețele), ANCOM a considerat ca riscul apariției altor probleme concurențiale la nivel național este minor.

Intrucat atunci cand sunt retrase anumite obligatii impuse in sarcina unor furnizori cu putere semnificativa este necesar ca operatorii, care au calitatea de cumparatori si sunt afectati de aceste masuri, sa cunoasca din timp schimbarile intervenite pe piata, ANCOM a stabilit o perioada tranzitorie de un an de la data intrarii in vigoare a deciziei. Pe parcursul acestei perioade, obligatiile specifice impuse anterior vor fi mentinute in aceleasi conditii.

Decizia nr. 147/2024 privind pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum si de retragere a obligatiilor individuale existente a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 224, din data de 18 martie 2024 si a intrat in vigoare la data publicarii.