Antreprenoriatul românesc, moderat

168692 – 02042024 – Consiliul Naţional al IMM-urilor din România a lansat ”Indexul Antreprenoriatului Românesc”, cea mai complexă interpretare a datelor despre antreprenoriatul românesc. Pe baza a 15 indicatori macro-economici (ritmul real de creștere al PIB-ului, rata șomajului, rata inflației, câștigul salarial mediu lunar net, dinamica fiscalității forței de muncă, dinamica impozitului pe profit și pe venit, dinamica impozitului pe dividende, respectarea principiului one in – one out, stabilitatea cursului de schimb, deficitul balanței comerciale, rata dobânzii raportat la rata inflației, dinamica investițiilor străine directe, rating-ul de țară, dinamica investițiilor străine directe, dinamica numărului de societăți comerciale, dinamica cifrei de afaceri medii a firmelor), lucrarea analizează indicele mediului de afaceri, indicele evoluţiei IMM-urilor şi indicele aprecierii antreprenorilor referitor la situația firmelor.

Scorul Indexului Antreprenoriatului Românesc este de 49 de puncte din 100 în semestrul I din 2024, corespunzător unui nivel moderat al sistemului antreprenorial.

Cele patru categorii ale indexului sunt antreprenoriat critic sau slab, antreprenoriat moderat, antreprenoriat emergent şi antreprenoriat solid.