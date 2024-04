Marcel Ciolacu: Toate categoriile de bolnavi cronici urmează să beneficieze de scutirea la plata contribuţiei sociale pentru indemnizaţiile de concediu medical

168759 – 08042024 – Conferință de presă susținută de premierul Marcel Ciolacu împreună cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, managerul Institutului Clinic Fundeni, Anca Colița, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu și managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, Prof. dr. Șerban Bubenek.

Marcel Ciolacu: ”În primul rând, CASS plătim cu toții – și eu, și dumneavoastră, și domnii medici, toată lumea, oriunde în lumea asta, nu poți să ții sistemul de sănătate fără contribuția de sănătate. Nu e o taxă introdusă nici de Ciolacu, orice stat modern în lume are introdusă o taxă în ceea ce privește sănătatea. Am luat o decizie în Guvern și am exceptat această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%”.

În cea ce privește pe cei cu boli cornice, premierul a mai spus: ”Am luat o decizie rapidă, pentru că deja se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ. Nu sunt probleme în ceea ce privește bolnavii cronici. Dacă mă uit în trecut și vreau să vă spun, indiferent de cât de mult mă veți critica sau nu, am pornit de la concedii medicale de 800-870 de milioane parcă, a venit pandemia, s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane concediile medicale decontate de casă. Ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde concedii medicale. Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume, la asemenea dimensiuni. Dacă doriți să dau venituri mai mari celui care, cu voie sau fără voia sa, a răcit și stă 5 zile acasă, nu am să o fac, să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu, nu am să o fac. Cu adevărat, pentru bolnavi cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari. Dar eu știu că aspirina, nu e pe lista de compensate? Da? Să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot şi să suporte statul român la această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale nu am să o fac eu. Şi eu v-o spun cu toate riscurile. Fiindcă nu mi se pare corect ca unii să muncească, cum se întâmplă aici, la Fundeni, și să găsim soluții să stăm acasă şi să câștigăm și mai mult decât cei care muncesc. Mi se pare o aberație”. sursa:gov.ro