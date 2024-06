Luca Niculescu la Forumul Dubrovnik 2024, cu tema „Dire Straits and Safe Passages”

172536 – 30062024 – Secretarul de stat și coordonatorul național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Luca Niculescu, a participat, în perioada 28 – 29 iunie 2024, la Forumul Dubrovnik 2024. Evenimentul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, s-a desfășurat sub tema „Dire Straits and Safe Passages” și a fost organizat de către Ministerul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația.

În acest an, Forumul a inclus paneluri tematice privind subiecte de actualitate pe agenda europeană și internațională, precum agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, parteneriatul transatlantic, provocări la adresa ordinii globale, dezvoltarea conectivității, securitatea maritimă, tranziția digitală și ecologică a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și viitorul Europei și accelerarea proceselor de dezvoltare în regiunea Balcanilor de Vest. La eveniment au participat înalți oficiali ai Uniunii Europene și reprezentanți de nivel ai unor state membre ale UE, partenere, precum și ai unor organizații internaționale.

Secretarul de stat Luca Niculescu a susținut o intervenție în cadrul panelului dedicat perspectivelor de cooperare în cadrul Inițiativei Celor Trei Mări (I3M), intitulat „Building Out the Three Seas Initiative’s Next Decade”. Oficialul român a evidențiat participarea activă a României în cadrul Inițiativei, inclusiv găzduirea Summitului și a Forumului de afaceri I3M în anul 2023, în urma cărora Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de state participante-asociate la I3M. Oficialul român a reliefat relevanța proiectelor sub egida Inițiativei pentru dezvoltarea infrastructurii pe axa nord-sud în domeniul transportului, al energiei și cel digital. De asemenea, a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea și stabilitatea întregii regiuni I3M.

În marja Forumului Dubrovnik 2024, secretarul de stat a avut o serie de întrevederi bilaterale și cu reprezentanți ai unor organizații internaționale și regionale, în cadrul cărora a prezentat stadiul procesului de aderare a României la OCDE și au fost explorate oportunități și perspective de cooperare.