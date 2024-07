A fost semnat contractul pentru retehnologizarea barajului Vidraru

172556 – 02072024 – Contractul, estimat inițial la 188.716.632 euro fără TVA, pentru retehnologizarea Vidraru (AHE Vidraru), una dintre cele mai importante și strategice investiții în infrastructura energetică din România, a fost atribuit de Hidroelectrică Asocierii Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services și Butan Grup (subcontractant).

Lucrările presupun consolidarea construcţiilor hidrotehnice, precum barajul, montajul echipamentelor mecanice şi electrice, integrarea instalaţiilor modernizate, lucrări de construcţii pentru înlocuirea/reabilitarea echipamentelor existente şi construirea unui depozit pentru deşeuri şi materiale refolosibile.

Proiectul include, de asemenea, implementarea unui sistem automat de comandă – control pentru coordonarea funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor, servicii de evaluare a stării tehnice, proiectare şi inginerie pentru fiecare unitate tehnică, precum şi activităţi de project management pentru coordonarea întregului proces de retehnologizare.

AHE Vidraru este unul dintre cele mai emblematice obiective hidroenergetice din România, iar centrala, cu o putere instalată de 220 MW, joacă un rol deosebit de important pentru sistemul energetic national (SEN), deoarece participă și la reglajul putere-frecvență, asigurând totodată servicii de sistem. Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcțiune pe 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de apă de 324 metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane mc, din care 320 milioane mc reprezintă volumul util.

Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de circa 400 GWh.

Retehnologizarea AHE Vidraru este considerată prioritară încă din 2014. Hidroelectrica a lansat prima licitaţie pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice de la Vidraru în 2016. Atunci, nu mai puţin de 45 de companii din 7 ţări (printre care Rusia, China, Slovenia, Cehia, Macedonia şi România) au depus oferte de participare. În 2017, licitaţia a fost anulată, potrivit unor informaţii din acel moment pentru că s-au primit doar oferte inacceptabile sau neconforme cu specificațiile din caietul de sarcini.