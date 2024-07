Aur istoric pentru sportul românesc!

172807 – 30072024 – Prima medalie pentru Team Romania la Jocurile Olimpice Paris 2024 este de aur și a fost câștigată de înotătorul David Popovici (19 ani), la proba de 200 m liber. Popovici devine astfel și primul campion olimpic bărbat din istoria înotului românesc.

El a reușit să atingă plăcuța de la sosire la 200 m liber în 1:44.72, cu două sutimi de secundă mai repede decât britanicul Matthew Richards și cu șapte sutimi de secundă înaintea americanului Luke Hobson.

David Popovici a recunoscut că a fost o cursă grea: ”Am și avut lacrimi în ochi de emoții, la imn, la interviuri. De la 9 ani am visat la acest moment și m-am pregătit pentru el. Am făcut o cursă bună, dar grea, pe ultimii 50 m am simțit adversarii lângă mine. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, dar și celor care au crezut în mine. Sunt bucuros, habar nu am ce va fi la 100 m liber!”, a afirmat sportivul.

David Popovici este antrenat de Adrian Rădulescu.

Aurul lui David Popovici este prima medalia de acest fel pentru înotul din țara noastră. De-a lungul istoriei, în înotul masculin din România, doar Răzvan Florea (bronz în proba de 200 m spate la Atena 2004) a mai urcat pe un podium olimpic.