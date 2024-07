Despre energie, la București

172760 – 24072024 – Lideri din industria publică și privată s-au reunit la București în cadrul celei de-a cincea ediții a Parteneriatului pentru Energie Transatlantică și Cooperare Climatică (P-TECC) pentru a discuta despre securitatea energetică, tranziția energetică, proiectele de infrastructură și oportunitățile de investiții în România.

P-TECC este o platformă în care miniștrii energiei și delegații din Europa de Est și Centrală discută problemele de energie din Europa. Țările și organizațiile participante sunt Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și UE și SUA.

Reuniunea ministerială din acest an se concentrează pe securitatea energetică europeană, politica industrială pentru promovarea energiei curate în toate sectoarele, inclusiv sursele regenerabile, hidrogenul și energia fosilă redusă, securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice, energia geotermală ca soluție neexploatată, dar cu potențial impact pentru regiune și strategiile de sprijinire a reconstrucției sectorului energetic al Ucrainei.

Întâlnirea din acest an a început marți, 23 iulie, cu un Forum de afaceri (unde lideri de nivel înalt din industria publică și privată au discutat despre securitatea energetică, tranziția energetică și proiecte de infrastructură) și un eveniment Alianței orașelor verzi (care a reunit lideri politici regionali și municipali și reprezentanți ai industriei pentru a discuta despre modul în care orașele implementează la nivel local strategii pentru accelerarea energiei curate).

“Pentru prima oară, România are un plan închegat în domeniul energiei. Vom fi un mare producător de gaze în 2027. Deja avem regenerabile care produc energie cu adevărat, nu de bandă, cât cele două reactoare de la Cernavodă. Am pornit cu două companii importante din Statele Unite și cu o companie din Italia care a lucrat la primele reactoare 1 și 2 de la Cernavodă, pentru reactoarele 3 și 4. Avem planul cu energia verde din Azerbaidjan către Uniunea Europeană, România și Ungaria, unde am prins în proiect și Georgia, cum era normal, astfel încât am închis cercul în Caucazul de Sud. Avem coridorul sudic cu Grecia și Bulgaria și coridorul vertical către Balcanii de Vest, la fel, între Grecia, Bulgaria și România. Toate aceste proiecte au finanțare și sunt în derulare”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, la Parlament, la Forumul de afaceri al Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă (P-TECC).

”Din punctul meu de vedere, e că suntem în direcția bună”, a remarcat Marcel Ciolacu, vorbind și despre problema reducerii costurilor la energie, care ”trebuie abordată frontal”.

”Și noi, ca întreaga Europă, riscăm scăderea avantajului competitiv din cauza prețului ridicat la energie. Trebuie să inversăm această tendință cât mai repede!”, s-a adresat premierul Ciolacu participanților la eveniment. ”Este urgentă modernizarea capacităților de producție de energie și a liniilor de transmisie. Acestea trebuie să poată stabiliza sistemul energetic, permițând și circulația liberă a energiei, într-o piață unică – dar una funcțională!”, a spus premierul, subliniind importanța diversificării surselor de energie și a mijloacelor de producție.

”Acum mai mult ca oricând e nevoie să fim pragmatici și solidari. După cum bine știm, iarna se apropie, războiul din Ucraina este în desfășurare și este nevoie de acțiune imediată pentru a susține Republica Moldova, Ucraina și toate țările din regiune cu vulnerabilități”, a punctat Ciolacu.

Premierul Guvernului României a anunțat și începerea unui alt proiect revoluționar, în energia geotermală, prin semnarea unui memorandum între ELCEN și compania americană SAGE Geosystems, având ca obiectiv integrarea energiei geotermale în sistemul de termoficare al Capitalei.

La rândul său, ministrul Energiei Sebastian Burduja a anunțat că România este angajată să facă tranziţia verde: „Temele pe care le vom aborda în aceste zile sunt absolut critice. Securitatea energetică şi tranziţia, investiţiile în infrastructură, promovarea energiei curate, facilităţi geotermale, inclusiv prin intermediul Alianţei Oraşelor Verzi, o iniţiativă P-TECC, şi, bineînţeles, reconstruirea sectorului energetic al Ucrainei şi cele mai bune moduri de a sprijini Republica Moldova şi Ucraina. (…) Ştim că avem nevoie de energie sigură. Ştim că avem nevoie de energie accesibilă. Ştim că avem nevoie de energie verde. Dar este foarte greu să le avem pe toate în acelaşi timp. Aşa că am propus să abordăm problema în această ordine: securitate, competitivitate şi prietenie faţă de mediu. (…) Cred că şi dacă nu ar fi existat deloc schimbări climatice, tot am fi fost dornici şi hotărâţi să găsim înlocuitori pentru petrol şi gaze. De fapt, în istorie, cărbunele a înlocuit lemnul, apoi petrolul a înlocuit cărbunele. Şi acum, energia solară şi eoliană, bateriile, energia geotermală şi hidrogenul sunt calea viitorului. Şi România este foarte angajată să facă tranziţia verde într-un mod pragmatic şi fezabil, un exemplu pentru regiune şi lume. Şi asta înseamnă utilizarea gazelor pe termen scurt şi mediu, iar proiectul nostru Neptun Deep va transforma această ţară în cel mai mare producător de gaze din UE în 2027, un an mare pentru noi. Şi apoi să folosim energia nucleară, cele două mari proiecte la care lucrăm la Cernavodă, Unităţile 3 şi 4, şi proiectul SMR de la Doiceşti”, a spus Burduja.

În acest context, Marcel Ciolacu, prim-ministrul Guvernului României, a primit-o la Palatul Victoria pe Jennifer M. Granholm, secretarul pentru Energie al SUA, pentru a discuta despre importanța strategică a securității energetice în contextul războiului din Ucraina și a utilizării energiei ca armă de presiune.

Premierul Ciolacu a afirmat că România își propune să ridice cooperarea economică și energetică din cadrul Parteneriatului Strategic cu SUA la nivelul de excelență atins în domeniul securității. Totodată, a arătat că statul român are potențialul de a deveni un important hub regional în domeniul energiei, iar investițiile americane în depozitele de hidrocarburi din țara noastră, dar și în proiectele de energie curatǎ, vor contribui la atingerea acestui obiectiv.

„România este și va continua să fie un partener ferm, consistent și de încredere al SUA în regiune, dedicat eforturilor de întărire a securității energetice în Europa”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, subșiniind cooperarea cu SUA în proiectul construcției celor două noi unități ale Centralei de la Cernavodă și al investiției în Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești, care vor dubla producția de electricitate a facilităților de energie nuclearǎ.

Șeful Executivului român a amintit, de asemenea, obiectivul României de a crește capacitatea de interconectare cu Rep. Moldova pentru a-i asigura aprovizionarea din surse sigure și a salutat proiectele similare dezvoltate de SUA în țara vecină.

La întrevederea între premierul Marcel Ciolacu și secretarul pentru Energie al SUA, Jennifer M. Granholm, au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, consilierul de stat Nicolae Comănescu, directorul general al S.N Nuclearelectrica Cosmin Ghiță și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Kathleen Kavalec.

Apa geotermală, tot energie verde

În prezenţa ministrului Energiei, Sebastian Burduja, și a Secretarului pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, în marja Forumului Ministerial şi de Afaceri al Parteneriatului Transatlantic pentru Cooperare în domeniul Energiei şi Climei, Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) și compania americană Sage Geosystens Incorporated au semnat un Memorandum de Înţelegere (MoU) pentru realizarea unui studiu de fezabilitate referitor la implementarea unor tehnologii de utilizare a resurselor geotermale în cadrul sistemului de încălzire centralizată din Bucureşti.

Prin acest Memorandum, ELCEN va facilita accesul la date relevante şi la infrastructura necesară pentru realizarea studiului de fezabilitate şi va contribui cu expertiza tehnică şi cunoştinţe operaţionale specifice sistemului de încălzire centralizată la nivelul Municipiului Bucureşti. Sage Geosystems va realiza analiza tehnică şi geologică şi studiul de fezabilitate privind soluţia de utilizare a energiei geotermale.

”Resursa geotermală ar putea încălzi Bucureştiul. Apa fierbinte extrasă din subteran ar putea ajunge în casele oamenilor. Utilizarea acestei tehnologii va reduce mult poluarea din oraş, dar şi facturile la încălzire. Vom face un studiu pentru exploatarea energiei geotermale, o resursă importantă, însă prea puţin folosită. Studiul ne va arăta unde se pot face foraje şi cum putem valorifica energia geotermală locală pentru a furniza energie în mod rentabil, contribuind semnificativ la decarbonizarea sectorului încălzire centralizată. Departamentul pentru Energie din SUA a propus ELCEN colaborarea cu SAGE Geosystems. Avem ajutorul altor state care au expertiză şi tehnologie. Am semnat acest Memorandum de Înţelegere ca să vedem cum putem să folosim cât mai eficient şi durabil, într-o abordare hibridă, potenţialul geotermal în următorii ani pentru încălzirea din Bucureşti”, a declarat Claudiu Creţu, potrivit unui comunicat.

Potrivit sursei citate, pentru Elcen miza pe termen lung este integrarea tehnologiilor regenerabile în procesul de producere a energiei electrice şi termice. Explorarea potenţialului de integrare a energiei geotermale vine în contextul existenţei resurselor geotermale pe aproape întreaga suprafaţă a Municipiului Bucureşti, în special în partea de nord. Energia geotermală poate fi o soluţie locală rentabilă, fiabilă, durabilă, ecologică, pentru termoficare, fiind utilizată deja cu succes în acest scop în zona de vest a României.

În luna 7 februarie 2024, ELCEN şi Departamentul pentru Energie din SUA (DoE) au încheiat la Washington un acord pentru identificarea unor proiecte de investiţii folosind resursa regenerabilă geotermală şi realizarea unui studiu de fezabilitate pentru exploatarea energiei geotermale în cadrul sistemului de încălzire centralizată din Bucureşti.

După explorarea diverselor posibilităţi de cooperare, DoE a propus ELCEN colaborarea cu SAGE Geosystems. SAGE a prezentat ELCEN tehnologia geotermală utilizată şi a transmis draft MoU cu scopul de a stabili cadrul de colaborare între cele două entităţi.

Miniștrii stau la masă

Reuniunea ministerială are loc astăzi, miercuri, 24 iulie, și se concentrează pe rolul politicii industriale în îndeplinirea obiectivelor de securitate energetică, consolidarea solidarității între țările europene și promovarea coordonării și cooperării în proiectele legate de energie.

Prima reuniune ministerială a P-TECC, la care au participat miniștri și alți înalți reprezentanți din optsprezece țări din Europa Centrală și de Est și ai Comisiei Europeane, a avut loc în 2019 la Houston (Texas). Denumită inițial Parteneriatul pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), reuniunea a stabilit cadrul pentru sprijinirea infrastructurii energetice, interconectare și obiectivele de securitate ale regiunii Europei Centrale și de Est.

Miercuri, secretarul pentru Energie al SUA, Jennifer M. Granholm, va susține observații la ministeriala P-TECC, subliniind beneficiile comune ale politicii industriale pentru securitatea energetică și tranziția energetică.

Pe parcursul vizitei, secretarul Granholm are programate mai multe întâlniri bilaterale pentru a discuta despre o varietate de programe de cooperare în domeniul energiei curate în curs și propuse cu omologii săi din UE, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Moldova, Polonia, România și Ucraina.