”Oamenii pe primul loc!”, tema celei de-a 25-a Conferințe Internaționale privind HIV și SIDA

172743 – 23072024 – Pe fundalul creșterii autoritarismului global, atacurilor asupra științei și amenințărilor la adresa finanțării globale a sănătății, la Munchen, în cadrul celei de-a 25-a Conferințe Internaționale privind HIV și SIDA a fost anunțată a șaptea persoană cunoscută vindecată de HIV și o încercare de succes pentru descoperirea unui vaccin de prevenire a HIV.

„Am văzut progrese incredibile la SIDA 2024, inclusiv un nou caz de remisie HIV pe termen lung și un vaccin promițător pentru prevenirea HIV”, a declarat Sharon Lewin, președinte IAS și copreședinte internațional SIDA 2024. „Deși aceste progrese sunt motive de sărbătorit, știința nu se întâmplă în vid. Peste tot în lume, politici regresive, atacuri la drepturile omului, răspândirea dezinformării, reduceri ale finanțării globale pentru sănătate și scăderea încrederii în instituțiile internaționale sunt obstacole în calea progresului. Pentru a pune capăt HIV ca amenințare la adresa sănătății publice și a bunăstării individuale, avem nevoie de un răspuns la HIV bazat pe dovezi și de un climat politic care respectă știința”.

Tema Conferinței din acest an solicită comunității globale să pună oamenii pe primul loc!

„A pune oamenii pe primul loc înseamnă că, fie în conceperea studiilor clinice, fie în implementarea de noi politici și programe, persoanele care trăiesc cu HIV și sunt afectate de HIV trebuie să fie nu doar beneficiarii, ci și actorii care ne conduc eforturile”, a spus Lewin.

Citând actualizarea UNAIDS Global SIDA din 2023 – The Urgency of Now, AIDS at a Crossroads, directorul executiv al UNAIDS, Winnie Byanyima, a spus că, în ciuda obiectivelor globale de reducere la sub 370.000 până în 2025 a noilor infectări cu HIV, cifrele rămân de peste trei ori mai mari, la 1,3 milioane de noi infectări în 2023.

Raportul constată că, dacă vor fi asigurate resurse suficiente și durabile, numărul persoanelor care trăiesc cu HIV dar care necesită tratament pe tot parcursul vieții, se vor stabiliza la aproximativ 29 de milioane de persoane până în 2050, dar în lipsa unor măsuri numărul celor care vor avea nevoie de sprijin pe tot parcursul vieții va crește la 46 de milioane (comparativ cu 39,9 milioane în 2023).

Raportul arată un progres continuu (deși mai lent) în distribuirea medicamentelor către persoanele care trăiesc cu HIV, cu 30,7 milioane de persoane acum sub tratament, mai mult de 3 din 4 persoane care trăiesc cu HIV. În 2010, acoperirea tratamentului era de doar 47%. Creșterea numărului de persoane care au acces tratament este o realizare în domeniul sănătății publice, care a dus la jumătate din decesele cauzate de SIDA din 2010 – de la 1,3 milioane la 630.000 în 2023.

Cu toate acestea, lumea este pe cale să atingă ținta pentru 2025 de reducere a SIDA- decese legate de sub 250 000. Potrivit statisticilor ONU, decesele cauzate de SIDA au fost reduse cu 69% de la vârful înregistrat în 2004 şi cu 51% în raport cu 2010. Cu toate acestea, o persoană moare încă în fiecare minut din cauza SIDA.

Deși s-au înregistrat progrese uriașe în prevenirea noilor infecții cu HIV, care au scăzut cu 39% din 2010 la nivel global și cu 59% în Africa de Est și de Sud, raportul arată că noile infecții cu HIV sunt în creștere în trei regiuni, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Europa de Est și Asia Centrală și America Latină, iar decalajele și inegalitățile persistă.

Inegalitatea de gen exacerbează riscurile cu care se confruntă fetele și femeile. Incidența HIV în rândul adolescentelor și al femeilor tinere este încă extraordinar de mare în părți din Africa de Est și de Sud și Africa de Vest și Centrală. Deoarece stigmatizarea și discriminarea față de comunitățile marginalizate creează bariere în calea serviciilor de prevenire și tratament, populațiile cheie, inclusiv lucrătorii sexuali, bărbații care fac sex cu bărbați și persoanele care se injectează droguri, reprezintă o proporție crescută la (55%) din noile infecții la nivel global, comparativ cu 2010 (45%).

Raportul mai arată că serviciile de prevenire și tratament HIV vor ajunge la oameni numai dacă drepturile omului sunt respectate, dacă legile inechitabile împotriva femeilor și împotriva comunităților marginalizate sunt abandonate și dacă discriminarea și violența sunt abordate direct.

Calculele UNAIDS arată că, în timp ce 20% din resursele HIV ar trebui să fie dedicate prevenirii HIV pentru populațiile cele mai afectate, doar 2,6% din cheltuielile totale HIV au fost destinate intervențiilor pentru populațiile cheie în 2023.

În întreaga lume, finanțarea este în scădere, împiedicând progresul și duce la creșterea epidemiei în anumite regiuni.

În 2023, resursele totale disponibile pentru HIV (19,8 miliarde dolari) au scăzut cu 5% față de 2022 și au fost cu 9,5 miliarde dolari mai puțin față de suma necesară până în 2025 (29,3 miliard dolari). Finanțarea internă în țările cu venituri mici și medii – care reprezintă 59% din resursele totale pentru HIV – este constrânsă de criza datoriilor și a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, cu o scădere de 6% din 2022 până în 2023.

Este nevoie de o mobilizare sporită a resurselor, în special în Asia și Pacific – unde se preconizează că numărul persoanelor care trăiesc cu HIV se va dubla aproape până în 2050 – și în Europa de Est și Asia Centrală, America Latină și Orientul Mijlociu și Africa de Nord, regiuni cu creștere epidemii, dar unde finanțarea pentru HIV a scăzut semnificativ. Aproximativ jumătate din resursele totale necesare până în 2025 și 93% din deficitul actual de finanțare HIV se află în afara Africii sub-sahariane.

„Scăderea solidarității între și în interiorul țărilor pune în pericol progresul, dar calea care pune capăt SIDA este o cale care a fost dovedită și este o cale pe care liderii au promis că o vor urma. Dacă liderii își îndeplinesc angajamentul de a pune capăt SIDA este o alegere politică și financiară. Momentul pentru a alege calea corectă este acum”, a spus dna Byanyima.

„Noile date publicate de UNAIDS arată că succesul sau eșecul va fi determinat de acțiunile întreprinse în acest an”, a spus Byanyima. „Solicităm liderilor să ia trei măsuri esențiale: să aloce resurse pentru răspuns, să ofere opțiuni de tratament și prevenire cu acțiune prelungită în toate țările cu venituri mici și medii și să elimine discriminarea și stigmatizarea care îi îndepărtează pe cei mai marginalizați de asistența medicală. Știm calea care pune capăt SIDA, dar nu avem timp să așteptăm”.

Chris Collins, președinte și CEO al Friends of the Global Fight Against SIDA, Tuberculosis and Malaria, a vorbit despre rolul critic al programelor de finanțare specifice bolii în mediul politic actual.

„De peste 20 de ani, liderii americani din partidele politice s-au reunit, recunoscând nevoia critică de a pune capăt epidemiei de SIDA. Dezinformarea a împiedicat reautorizarea pe cinci ani a PEPFAR anul acesta, dar angajamentul bipartizan față de program rămâne solid în Statele Unite”, a spus Collins. „Legislatorii știu că Fondul Global și PEPFAR salvează milioane de vieți și, dacă ne întoarcem la angajamentele noastre privind SIDA, TBC și malarie, rezultatul imediat ar fi reapariția bolii și oportunitatea irosită de a pune capăt celor mai mortale boli infecțioase”.

Conferinţa internaţională privind HIV şi SIDA din acest an include un capitol special pe Europa de Est și Asia Centrală, o regiune cu una dintre epidemiile de HIV cu cea mai rapidă creștere din lume.

„În timp ce majoritatea celorlalte regiuni de pe glob au reușit să-și stabilizeze epidemiile de HIV, în Europa de Est și Asia Centrală, aceasta crește rapid”, a spus Andriy Klepikov, copreședintele regional SIDA 2024. „Doar jumătate dintre oamenii care trăiesc în regiunea noastră sunt sub terapie antiretrovială. La rădăcina epidemiei din regiune se află consumul de droguri, stigmatizarea și politicile dăunătoare – exacerbate de conflictele violente.

În țara mea, Ucraina, serviciile de sănătate publică sunt furnizate pe fundalul sonor al alarmelor, în timp ce ne luptăm să restabilim accesul la asistență medicală de bază. Progresul va necesita schimbări majore și inovații, înlăturând barierele politice și respectând drepturile comunităților cele mai afectate de HIV.”

Ambasadorul John Nkengasong, coordonatorul global SIDA și șeful Biroului pentru Securitate Globală a Sănătății și Diplomație din cadrul Departamentului de Stat, a avertizat împotriva automulțumirii în acest moment critic.

„Deși am realizat multe, nu este momentul să ne oprim; trebuie să continuăm eforturile și să descoperirile pentru care am muncit cu toții atât de mult împotriva acestei pandemii, să accelerăm eforturile de a-i pune capăt. Sunt încrezător că expertiza, experiența și energia noastră vor avea ca rezultat eforturi și mai puternice pentru a ne atinge obiectivele colective”.

Cea mai mare conferinţă anuală din lume privind HIV şi SIDA a început luni la Munchen, reunind peste 10.000 de participanţi, medici, experţi în sănătate publică şi activişti din aproximativ 175 de ţări.

Pentru prima dată după anul 1993, Conferinţa, care se va desfăşura până vineri, este organizată în Germania.