De la insolvență, la organizarea celui mai mare eveniment privat dedicat ecosistemului de energie din România

173017 – 27082024 – MTR Media Group organizează, în perioada 10-13 octombrie 2024, în premieră, ENERGY EXPO 2024, primul proiect privat de o asemenea anvergură din România și din S-E a Europei, dedicat întregului ecosistem de energie.

La Hala Laminor din București vor fi amenajați peste 30.000 mp de spațiu expozițional unde sunt invitați să-și prezinte serviciile, produsele și soluțiile exclusive pentru piața de energie din România peste 300 de expozanți, companii internaționale și locale.

De asemenea, au fost invitați reprezentanți ai autorităților locale din toată țara, reprezentanții mediului privat, investitori și factori de decizie.

Expozanții ENERGY EXPO 2024 vor putea acoperi toate tipurile de energie, respectiv toate segmentele din piața de energie, de la sisteme fotovoltaice (PV) și sisteme termice solare, inginerie, achiziții și construcții (EPC), eolian – onshore & offshore wind, sisteme de stocare a energiei, soluții pentru control și automatizare industrială, infrastructură și tehnologii (rețele inteligente, soluții pentru centre de date etc.), orașe și clădiri inteligente, precum și eficiență energetică, AI & digitalizare, combustibili curați (ex: biogaz, bioetanol, GNL, GNC), auto și mobilitate electrică – vehicule electrice (EVs), hibride, mobilitate pe bază de gaz natural comprimat (GNC) sau lichefiat (GNL), hidrogen (H2), petrol și gaze naturale, industria extractivă, energie hidro, energie nucleară, biomasă, energie geotermală, pompe de căldură și alte tehnologii de încălzire&răcire, economie circulară, hidrogen, captarea și stocarea/utilizarea carbonului (CCS/CCU), industria apei și apă uzată, companii specializate în resurse umane și reconversie profesională, instituții de consultanță și finanțare (de la bănci la fonduri de investiții), până la aplicații pentru marii consumatori din diferite industrii: materiale de construcții (ciment, aluminiu etc.), echipamente de construcții grele, producători de semiconductoare, electronice, industria chimică, produse alimentare și băuturi, industria textilă etc.

De asemenea, pe scenele ENERGY EXPO 2024 sunt așteptați unii dintre cei mai importanți reprezentanți din industria energiei și factori de decizie din zona guvernamentală pentru a discuta despre cele mai actuale și importante subiecte din industrie, precum și despre viitorul investițiilor din sector. În total vor fi organizate 12 conferințe și evenimente de lansare și demonstrații ale expozanților, inclusiv prezentări în premieră pentru România.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Energiei, al Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Mediului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Primăriei Sectorului 3, precum și al organizațiilor de referință din industrie (ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, RPIA – Asociația Română a Industriei Fotovoltaice, RWEA – Asociația Română pentru Energie Eoliană, HENRO – Asociația Producătorilor de Energie Electrică, APCE – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie, AMR – Asociația Municipiilor din României, ARSC – Asociația Română Smart City, PCoR – Petroleum Club of Romania și Asociația Energia Inteligentă).

ENERGY EXPO este primul eveniment de profil care va crea standuri dedicate pentru județele României.

MTR Media Group este companie privată cu peste 20 de ani de experiență în mass-media și organizarea de evenimente, care are în portofoliul de produse revistele Luxury, Connect și Real Estate și, începând din acest an, și, din această vară, Energy Magazine.

Potrivit Pagina de Media, MTR Media Group edita și Photo Magazine și Audio Video şi, în regim de custom publishing, revistele hotelurilor Marriott şi Radisson Blu. Potrivit aceleiași surse, în 2010 firma se afla în insolvență.