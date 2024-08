Marcel Ciolacu, reconfirmat la șefia PSD și desemnat candidat la alegerile prezidențiale

173005 – 24082024 – Social-democrații s-au reunit astăzi într-un congres convocat pentru a stabili candidatul PSD la alegerile prezidențiale de la finalul anului și pentru a alege conducerea partidului. Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la alegerile prezidențiale. De asemenea, el a fost reconfirmat președinte Partidului Social Democrat.

Rezultatele votului pentru conducerea partidului: 2.264 voturi, dintre care 2.253 pentru, contra 6, abțineri 5

Rezultatele votului pentru ca Ciolacu să fie susținut de PSD pentru prezidențiale: 2.257 de voturi pentru, contra 4 și abțineri 3.

Alături de Marcel Ciolacu, au fost aleşi de cei 2.253 delegaţi care au votat ‘pentru’ la congres, dintr-un total 2.380 de delegaţi convocaţi la congres, şi ceilalţi membri ai noii conduceri a PSD: secretar general, Paul Stănescu, preşedintele Consiliului Naţional: Mihai Tudose; prim-vicepreşedinţi: Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă; vicepreşedinţi pe domenii: Florin Jianu – Antreprenoriat, IMM-uri şi Mediul de Afaceri; Lia Olguţa Vasilescu – Muncă şi Protecţie Socială; Gheorghe Şoldan – Dezvoltare Regională şi Locală; Gabriel Zetea – Administraţie şi Infrastructură; Vasile Dîncu – Afaceri Europene; Victoria Stoiciu – Relaţia cu ONG-uri şi Dialog Civic; Mihnea Costoiu – Educaţie şi Cercetare; Elisabeta Lipă – Sport.

Sunt foarte mândru și de desfășurarea Congresului, dar mai ales de echilibrul pe care l-am găsit iarăși în interiorul partidului. Am văzut tot felul de comentarii în ceea ce privește schimbările din conducerea partidului. Dar astăzi am fost foarte atent la dumneavoastră. Am sentimentul că toți am fost de acord”, a spus Marcel Ciolacu după anunțul rezultatelor voturilor.

El a adăugat: “Adevărata muncă din acest moment începe. Adevărata implicare din acest moment începe. (…) Cred că și eu merit foarte multe critici. Poate astăzi ați fost prea mulți dintre dumneavoastră prea îngăduitori cu mine. Dar vă promit că tot ceea ce am spus astăzi, am să mă țin de cuvânt. La fel cum am făcut în toată această perioadă.”

”Vă promit că tot ceea ce am spus astăzi am să mă țin de cuvânt, la fel cum m-am ținut de cuvânt în toată această perioadă. Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpați de mine”, a spus Ciolacu cu referire la Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Sursa:tvr.info