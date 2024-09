26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor

173287 – 26092024 – Cei 700 de milioane de locuitori din 46 de State membre ale Consiliului Europei sunt invitați să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală, cât și în afara ei. Convins că diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și că este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului, Consiliul Europei încurajează plurilingvismul în Europa.

La inițiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor este celebrată în fiecare an în data de 26 septembrie, începând cu 2001.

Cu această ocazie, Institutul Cultural Român a organizat la Veneția, New York, Chișinău, Tel Aviv, Bruxelles, București, Londra, Lisabona, Madrid, Varșovia, Beijing și Stockholm la ateliere lingvistice și cursuri de limbi străine, spectacole, concerte, ateliere și sesiuni de povestiri pentru copii.

Pe 26 septembrie, la sediul Institutului Cultural Român din București (Aleea Alexandru 38), are loc un program de evenimente cu acces liber, dedicat publicului de toate vârstele. Evenimentul organizat de Departamentul EUNIC și Multilingvism al ICR cuprinde ateliere și jocuri lingvistice, live painting și un spectacol alAsociaţiei Culturale Kitharalogos.

EUNIC Londra și Delegația Uniunii Europene în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a organiza pe 25 septembrie, un eveniment de networking și prezentare la St John’s Smith Square Hall, Westminster.

EUNIC Varșovia organizează o serie de activități menite să popularizeze studierea limbilor europene.Activitățile vor avea loc la Varșovia, în perioada 25-27 septembrie, sub forma unor cursuri demonstrative de limbă găzduite de Centrul pentru Educație, Inovare și Formare Socială din Varșovia – WCIES.Pentru elevii de gimnaziu vor avea loc lecții demonstrative în limbile: engleză, estonă, franceză, irlandeză, germană, portugheză, română, slovacă și italiană. Lecțiile au loc astăzi 25 septembrie, la sediul WCIES și vor fi susținute de Julia Obrzut.Pe 26 septembrie, elevii de clasele a II-a – a IV-a sunt invitați la ateliere de artă și limbi străine care spun povestea dezvoltării Europei. În a treia zi de evenimente, profesorii de limbi străine vor putea participa la prezentări metodologice și didactice online pe teme actuale în predare și tendințe și provocări contemporane în educație. Cele trei prelegeri destinate profesorilor de engleză, franceză și germană se desfășoară pe 27 septembrie, pe platforma https://tiny.pl/mnm0zhm3.

EUNIC Madrid, în colaborare cu Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, organizează anual Săptămâna Europeană a Limbilor. Ediția din acest an are loc în perioada 25-28 septembrie, la Madrid, la sediul Alliance Française și la sediul ICR Madrid, care participă cu o serie de lecții demonstrative prin care promovează cultura română, avantajele studierii limbii române și importanța traducerilor din limba română. Au loc ateliere de povești, mini-cursuri demonstrative în 12 limbi europene, concursuri de traducere în spaniolă din limbile țărilor participante, atelier de traducere pentru copii între 9 și 12 ani ș.a.

Pe 26 septembrie, EUNIC Brussels organizează Festivalul TRANSPOESIE, cu scopul de a prezenta poeți contemporani și poeziile acestora publicului belgian și internațional din Bruxelles. România va fi reprezentată de Radu Vancu, care va aborda influențele suprarealismului în opera sa. ICR Bruxelles se numără și printre partenerii Festivalului EuropaNova „Terres mythiques” din perioada 26-29 septembrie, la care participă Andreea Răsuceanu și Ioana Maria Stăncescu, alături de Tatiana Țîbuleac, Dan Coman, Anda Vahnovan, Marius Chivu și Daniela Zeca Buzura. Andreea Răsuceanu va prezenta sâmbătă, 28 septembrie, lucrarea „Călătorii și tăceri”, iar Ioana Maria Stăncescu va prezenta dumincă, 29 septembrie, lucrarea „Între ficțiune și document”. Norica Veșcă va expune expoziția de pictură „Rădăcini”. Andreea Răsuceanu, Ioana Maria Stăncescu și Norica Veșcă participă la festival cu sprijinul ICR.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, alături de partenerii din clusterul EUNIC Moldova, vor organiza pe 26 septembrie un „treasure hunt”: elevi din 20 de licee și școli vor asista la cursuri de limbă și cultură ale țărilor implicate. Participanții vor primi broșuri și pliante despre Ziua Europeană a Limbilor, dar și cărți. De asemenea, va fi organizată o tombolă la care se pot câștiga trei Kindle-uri și cursuri de studiere a limbilor europene. Fiecare țară va fi găzduită de câte o librărie din oraș, iar România se va regăsi la Librăria Cărturești din cadrul Muzeului Național de Istorie al Moldovei.Reprezentanții ICR Chișinău participă la conferința de deschidere, care va avea loc la ora 9.00. În intervalul 10.00 – 16.00, vor avea loc opt sesiuni informative despre istoria limbii și culturii române, susținute de jurnalistul Cătălin Ștefănescu și scriitoarea Maria Ivanov. Ziua Europeană a Limbilor va avea loc în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri FILIT Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Culturii din România, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Delegația UE, Consiliul Europei și Biroul de Cooperare al Elveției.

EUNIC Israel organizează, în colaborare cu Delegația Uniunii Europene în Israel, prima ediție a Zilei Europene a Limbilor pe 26 septembrie, în portul Tel Aviv. România, reprezentată de ICR Tel Aviv, și celelalte șapte țări participante au câte un stand pentru sesiunile de „speak-dating” adresate publicului care dorește să se familiarizeze cu limbile europene prezentate. La standul românesc, atelierele de limbă vor fi susținute de Einat Maayan Segal. Seara va avea loc conferința reputatului lingvist israelian Ruvik Rosenthal și un moment muzical în interpretarealui Harel Skaat.

ICR Beijing se alătură celorlalte institute culturale din China pentru a participa la o expoziție de carte în diverse limbi europene, pe 26 septembrie, la Biblioteca Miguel de Cervantes din Shanghai. Această expoziție își propune să prezinte o gamă largă de lucrări literare în diferite limbi europene, inclusiv limbi co-oficiale, pentru a onora diversitatea lingvistică și bogăția culturală a Europei.Expoziția va fi deschisă până pe 30 septembrie. Participarea ICR Beijing la această expoziție este realizată cu sprijinul Consulatul General al României la Shanghai. Sâmbătă, 28 septembrie, între orele 10:30-14:30, în Auditoriul Institutului Cultural Italian de la Beijing se va desfășura târgul de carte al EUNIC sub titlul: „Reading Europe: Books and Publications from the European Union”, pentru marcarea Zilei Europene a Limbilor. Fiecare țară participantă va primi un stand, unde vor fi prezentate cărți din mai multe genuri literare, în limba lor originală și/sau chineză, adaptate pentru publicul local. Domeniile sunt din cele mai variate și includ literatură, non-ficțiune, cărți pentru copii, materiale educaționale și multe altele.

ICR Lisabona, alături de alte 14 institute culturale și ambasade membre ale EUNIC Portugalia, organizează vineri, 27 septembrie 2024, în intervalul orar 14:00-19:00, un eveniment festiv multicultural şi pluridisciplinar, ce se va desfăşura înJardim das Amoreiras din Lisabona (Jardim Marcelino de Mesquita).Participanții își pot testa cunoștințele lingvistice, pot lua parte la jocuri și dansuri și pot asista la concerte și expoziții. Vizitatorii mai tineri vor avea posibilitatea de a explora limbile europene printr-o varietate de activități creative. Unul dintre marile succese ale edițiilor anterioare, „speak datingˮ-ul, va fi prezent și în acest an – o activitate distractivă și ludică, în care participanții pot învăța cuvinte și expresii din diverse limbi străine în mini-conversații de 5 minute. Evenimentul se va încheia cu o tombolă ce va avea ca premii cursuri de limbi străine, predate în cadrul institutelor culturale membre EUNIC, dar și alte surprize.Participarea ICR Lisabona la acest eveniment va consta în organizarea de sesiuni de speak-dating în limba română, prezentarea expoziției „Ii românești pe străzile lisabonezeˮ și stand cu preparate tradiționale românești și materiale informative despre România.

Institutul Cultural Român de la New York, alături de clusterul EUNIC New York, va marca Ziua Europeană a Limbilor pe 28 septembrie, la Queens Night Market, spațiu alternativ cunoscut celor din New York ca fiind un adevărat creuzet cultural, vizitat anual de sute de participanți. Anul acesta, toți cei care vor vizita această mare piață de noapte în aer liber vor avea posibilitatea de a lua contact direct cu tot ce înseamnă cultura contemporană și tradițiile reinterpretate specifice celor nouă țări europene membre EUNIC care au acceptat provocarea de a face parte din acest proiect – Spania, Republica Cehă, Olanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia și România. Astfel, sâmbătă, 28 septembrie, la standul comun organizat de clusterul EUNIC New York, vor avea loc jocuri lingvistice pentru cei interesați să afle mai multe despre patrimoniul cultural și lingvistic al Europei (Spin to win), lecții de învățare a noțiunilor de bază ale unor limbi străine în tandem (Two-minute tandem partner), concerte prezentate pe scena principală din cadrul Queens Night Market, susținute de artiști din Elveția (Eliane Amherd), Ungaria (The Csűrdöngölő folk dance ensemble și Holdvilág folk music band) și Țara Bascilor (Beñat Urrutia), dar și o loterie (Language Lottery) destinată celor care vor să câștige un curs gratuit oferit de fiecare dintre institutele implicate în eveniment, printre care și ICR New York. De asemenea, fiecare institut va oferi materiale de prezentare ale programelor de limbă oferite fizic și online, precum și diferite materiale promoționale care să contribuie la dezvoltarea și diversificarea publicului fiecărui institut în parte. Celebrarea limbilor și culturilor europene va fi dublată și de o celebrare a gusturilor europene, Queens Night Market fiind recunoscută pentru diversitatea aromelor internaționale aduse împreună într-unul dintre cele mai vibrante locuri din New York.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia susţine participarea dramaturgului Alina Nelega la proiectul „CON_TESTO teatro in tempo reale”, organizat cu prilejul Zilei Europene a Limbilor sub egida EUNIC Milano. Formatul evenimentului este unul neconvenţional, alert, în care cinci dramaturgi împreună cu o echipă de regizori, actori şi personal tehnic realizează, pe parcursul a 24 de ore, un spectacol care va fi prezentat public pe 30 septembrie, la Teatro Filodrammatici de la Milano.

Ziua Europeană a Limbilor a fost marcată de ICR Stockholm pe 24 septembrie, în sala Sibelius a Institutului Finlandez. În cadrul evenimentului au avut loc cursuri scurte de limbă în peste 20 de limbi, anul acesta alăturându-se în premieră limbi precum georgiana, armeana, letona și slovena. Evenimentul de prezentare a limbii române la stand a fost realizat de reprezentanți ai ICR Stockholm, ai Ambasadei României la Stockholm și ai Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Suediei. În preambulul programului, Reprezentanța Comisiei Europene la Stockholm a organizat un concurs de poezii cu tema smultronställe, un concept suedez care se referă la un loc preferat, o amintire dragă, sentimentul de acasă. Din juriul acestui concurs a făcut parte și profesoara Carmen Lungu. La concurs s-au înscris 90 de elevi de gimnaziu și liceu, care au scris poezii în peste zece limbi diferite. Câștigătoarea ediției de anul acesta este, în premieră, o tânără originară din România, Anamaria Vasiliu Bacovia, care locuiește în Uppsala, cu poemul în limba română „Sub un pom în plină toamnă”.

Institutul Cultural Român, împreună cu institutele culturale din clusterul EUNIC România, a organizat pe 21 septembrie, la sediul British Council, evenimentul „Languages for peace”, care a pus accent pe promovarea unității și înțelegerii în contextul diversității lingvistice și culturale. Pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, atât adulții, cât și copiii au avut parte de ateliere lingvistice interactive, sesiuni de povestiri pentru copii, prezentări culturale, jocuri, chestionare și activități distractive, discuții despre modul în care limbile contribuie la pace și unitate. ICR, prin Direcția Relații Internaționale – Departamentul EUNIC și Multilingvism, a luat parte la eveniment printr-o serie de activități oferite participanților. Au fost prezentate curiozități legate de anumite cuvinte și expresii din limba română și jocuri lingvistice. Cei prezenți au participat și la două cursuri de dicție și improvizație. În cadrul evenimentului, compartimentul Limba Română din cadrul ICR a prezentat oferta de cursuri de limba română pentru străini, organizate atât la București, cât și la reprezentanțele ICR din străinătate. Organizat de EUNIC Romania, evenimentul a reunit institute culturale și lingvistice, printre care British Council, Institutul Cervantes, Goethe-Institut Bukarest, Institutul Cultural Italian, Institutul Cultural Român, Institutul Francez București și Institutul Yunus Emre.