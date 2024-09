Conducătorii invizibili, o carte despre influencerii care mișcă masele fără să-și asume consecințele

173249 – 23092024 – Odată cu apariția rețelelor de socializare a avut loc o schimbare radicală în dinamica puterii și a influenței, prin estomparea adevărului cu dezinformare.

O investigație originală asupra schimbării radicale a puterii, în care jucători invizibili creează realități personalizate care revoluționează politica, cultura și societatea este dprezentată de scriitoarea Renee DiResta, fost manager de cercetare la Stanford Internet Observatory, în Invisible Rulers: The People who Turn Lies into Reality (”Conducători invizibili: oamenii care transformă minciunile în realitate”). Aceasta analizează modul în care oricine dorește să distrugă puterea politică și socială legitimă are o nouă armă. Este visul anarhistului, o forță atât de șocant de eficientă încât puterea ei distructivă pare nelimitată.

Dovada științifică devine neputincioasă în fața ei; validitatea democratică este demolată, iar liderii sunt umiliți de aceasta. Ceea ce obișnuiam să numim influență a devenit ceva violent de toxic. Renée DiResta explică într-un mod original cum opinia publică este influențată și modelată printr-o multitudine de zvonuri virtuale promovate de propagandiști de nișă.

În timp ce ei se poziționează ca „Davizi” de încredere, acoperirea, influența și resursele lor îi înfățișează ca Goliați, conducători invizibili care creează realități personalizate care controlează destinele a milioane de oameni, munca lor fiind ghidată de principiul „dacă creezi o tendință, să o faci adevărată”.

„Prin dezvăluirea mecanismelor și a dinamicii interacțiunii dintre influenceri, algoritmi și mulțimile online, DiResta ilustrează modul în care credința în legitimitatea fundamentală a instituțiilor care fac ca societatea să funcționeze este subminată în mod deliberat. Acest sistem alternativ de formare a opiniei publice, neexaminat până acum, rescrie relația dintre societăți și guverne în moduri profund tulburătoare. De la preluarea și înfrângerea anti-vaxxerilor din California cu un deceniu în urmă, până la descoperirea modalităților în care China și Rusia vizează publicul american și alegerile – și acum ea însăși o țintă a congresmanilor Jim Jordan și hiper- partizani ai marginii nebunești – DiResta nu a fost doar un observator al mașinilor care propagă Marea Minciună și războaiele culturale necruțătoare. În calitate de analist, investigator și participant, ea oferă o perspectivă fără precedent asupra modului în care influencerii modelează opinia și comportamentul mulțimilor masive, cu puterea de a conduce acele mulțimi în luptă – fără a-și asuma nicio responsabilitate pentru consecințe”.