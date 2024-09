Ludovic Orban anunță că va candida la președinția României

173194 – 17092024 – Președintele Partidului Forța Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a anunțat că intenționează să candideze la președinția României.

”Îi anunț pe cetățenii României că am luat decizia de a intra în competiția pentru alegerea președintelui României. Am luat decizia de a candida la funcția de președinte pentru că o consider o obligație morală pe care o am față de cetățenii români și un gest de responsabilitate față de viitorul României”, a spus Orban la Paltul Parlamentului.

Forța Dreptei și PMP au decis crearea unei alianțe pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din acest an.