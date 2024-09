Șeful Statului Major al Apărării, la Conferința Comitetului Militar al NATO de la Praga

173187 – 16092024 – Conferința anuală a Comitetului Militar, cea mai înaltă Autoritate Militară a NATO, s-a întrunit în zilelede 13 și 14 septembrie la Praga (Cehia), pentru a discuta evoluțiile implementarea deciziilor luate la Summit-ul NATO de la Washington și pe continuarea consolidării posturii aliate de descurajare și apărare.

România a fost reprezentată de Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

În discursul său de deschidere, amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar NATO, a reflectat asupra priorităților cheie ale Alianței: „Autoritățile militare NATO au două sarcini importante pe care trebuie să le îndeplinească simultan. În timp ce continuăm să creștem sprijinul nostru pentru Ucraina, trebuie să ne consolidăm și propria descurajare și apărare”.

O temă principală pe agenda de lucru a vizat progresul realizat pe linia executabilității noilor planuri de apărare, care urmăresc întărirea capabilităților defensive aliate, în vederea creșterii capacității de descurajare și, dacă situația de securitate o impune, de apărare împotriva oricăror tipuri de amenințări potențiale.

Amiralul Bauer a evidențiat progresul înregistrat în implementarea și executabilitatea familiei de planuri DDA (NATO’s Concept for Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area/ Conceptul NATO pentru descurajarea și apărarea zonei euro-atlantice – n.n.) în perioada scursă de la Conferința Comitetului Militar din 2023, „când am susținut această conferință a comitetului la Oslo anul trecut, noile planuri de apărare ale NATO, așa-numita familie de planuri DDA. Planurile, tocmai fuseseră aprobate. NATO are acum 500.000 de soldați în stare de pregătire ridicată, am înființat Forța de Reacție Aliată. Ne adaptăm structura de comandă și control, iar Aliații își dezvoltă și își extind rapid capacitățile.”

Petr Pavel, președintele Republicii Cehe și fost președinte al Comitetului militar (2012-2015) a declarat că cea de-a 25-a aniversare a aderării Republicii Cehe la NATO este o piatră de hotar foarte importantă în dezvoltarea Forțelor Armate ale Republicii Cehe. „Este o onoare pentru Republica Cehă să găzduiască pentru prima dată o Conferință a Comitetului Militar, în timp ce sărbătorim cea de-a 25-a aniversare a aderării la NATO, și de fapt în același an în care Alianța sărbătorește 75 de ani de existență”.

„NATO s-a dovedit a fi cu adevărat cea mai de succes și de durată alianță militară din lume, ceea ce nu înseamnă că este perfectă. Fiind o creație umană, este imperfectă așa cum suntem și trebuie să lucrăm constant pentru a o îmbunătăți. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi un mare succes în integra țări precum Republica Cehă și multe altele, permițându-le să devină membri ai zonei de stabilitate, securitate și prosperitate. Aceasta este experiența pe care am făcut-o în cei opt ani pe care i-am petrecut în structurile NATO”, a spus președintele Petr Pavel.

În acest context, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat că o descurajare credibilă și eficientă se transpune în asigurarea de forțe și mijloace, flexibilitate structurală a Grupurilor de Luptă pentru atingerea rapidă, la nevoie, a organizării de nivel brigadă, precum și adaptarea arhitecturii de comandă-control.

„Trebuie să îmbunătățim, pe de o parte, procedurile de activare a autorității SACEUR într-o zonă de operații și, pe de alta, capacitatea de susținere logistică a trupelor aliate în acea zonǎ. Luând în considerare evoluția situației în războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, devine din ce în ce mai clară necesitatea unei prezențe aliate consistente în regiunea Mării Negre și menținerea, cu prioritate, pe agenda NATO, a relevanței Mării Negre pentru asigurarea stabilității acestei regiuni”, a afirmat șeful Apărării din România.

În marja conferinței, generalul Gheorghiță Vlad a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Belgia, Canada, Finlanda, Italia și Marea Britanie.

Comitetul Militar al NATO se întrunește pentru a discuta, în principal, despre operațiile, misiunile și activitățile militare ale Alianței și furnizează recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalitățile în care Alianța poate răspunde la provocările globale de securitate. De regulă, pe durata unui an, reuniunile la nivelul șefilor Apărării se desfășoară de două ori la sediul NATO din Bruxelles și o dată într-o țară membră a Alianței.