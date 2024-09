Tot mai agresive, atacurile hibride creează diviziuni, confuzie și lipsă de încredere în societățile deschise

173269 – 25092024 – Secretarul de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca a participat marți, 24 septembrie 2024, la sesiunea de deschidere a cursului „Strategic Communication in the context of Security and Defence”, organizat la București de Colegiul Național de Afaceri Interne, sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare, în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la SNSPA, Institutul Edward M. Kennedy de la Universitatea Națională Maynooth din Irlanda și Colegiul Național de Apărare.

Demnitarul român a apreciat, în discursul său din cadrul evenimentului, importanța acestui program de formare, aflat la cea de-a șasea ediție. A salutat relevanța sa inclusiv ca o platformă care facilitează schimbul de idei și evaluări, precum și crearea unei rețele profesionale între reprezentanți ai statelor membre UE și ai țărilor din Parteneriatul Estic, într-un domeniu de o importanță tot mai mare în actualul context internațional.

A subliniat provocările în creștere legate de utilizarea spațiului public în scopuri maligne și importanța comunicării strategice într-un mediu de securitate deosebit de complex. S-a referit la presiunile care afectează societățile deschise și democratice ca urmare a atacurilor hibride tot mai agresive, care folosesc propaganda, știrile false și dezinformarea pentru a crea diviziuni, confuzie și lipsă de încredere. A evidențiat, în context, importanța aprofundării cooperării în domeniul comunicării strategice dintre Uniunea Europeană și partenerii săi cu viziuni similare. S-a referit la lecțiile importante pe care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei le-a oferit și în ceea ce privește comunicare strategică, pledând pentru o valorificare cât mai bună a acestora, în sensul adaptării conținutului și a modalităților de comunicare astfel încât aceasta să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul securității și apărării și să contribuie în continuare atât la consolidarea alianțelor pe plan internațional, cât și la asigurarea unei descurajări credibile.