Cătălin Predoiu: Forumul Salzburg, un pas înainte pentru securizarea frontierelor și sprijinirea aderării României la Schengen

173578 – 25102024 – Având în vedere că activitatea rețelelor criminale este din ce în ce mai complexă, acestea transformându-se în adevărate corporații criminale, este important ca statele să își dezvolte capacitățile de supraveghere a frontierelor, alături de măsuri concrete de prevenire și combatere. În plus, este importantă dezvoltarea de parteneriate specifice cu țări terțe, utilizarea la maximum a instrumentelor existente, cum ar fi Alianța globală pentru combaterea traficului ilicit de migranți, intensificarea schimbului de date și a schimbului de informații, utilizarea, la întregul lor potențial, a tuturor sistemelor informatice din domeniul justiției și afacerilor interne, verificarea tuturor bazelor de date relevante.

Un element central al activității agențiilor de aplicare a legii ar trebui să fie reprezentat de investigațiile financiare, ce ar trebui să devină o practică standard, prin care acestea pot deposeda rețelele criminale de profiturile obținute ilicit. Recuperarea activelor este un alt instrument eficient de combatere a infracțiunilor financiare și a criminalității organizate în general. De asemenea, EUROPOL are un rol determinant în acest context.

Un alt subiect abordat de ministrul român a fost cel al progresului tehnologic care, deși a adus multe beneficii societăților, atunci când este utilizat de infractori pentru comiterea de infracțiuni, reprezintă un risc la adresa securității interne.

Astfel, este necesar ca statele să investească în pregătirea ofițerilor de poliție și în dotarea agențiilor de aplicare a legii cu tehnologie și instrumente de ultimă generație care să sprijine actul polițienesc. În opinia demnitarului român, elaborarea unor produse analitice de calitate și valorificarea acestora ar trebui să reprezinte o prioritate pentru state și un element central al cooperării cu agențiile UE.

România se află printre primele state ca implicare în cadrul echipelor comune de anchetă la nivel european ce vizează combaterea traficului de migranți, o dovadă în plus de angajament și de recunoaștere a profesionalismului experților români.

Cu ocazia reuniunii ministeriale a fost adoptată o Declarație comună ce vizează continuarea cooperării între statele membre pe subiectele de interes comun abordate în cadrul discuțiilor.

„Forumul Salzburg este un important format de lucru și cooperare în Europa Centrală și de Est pentru securizarea frontierelor, combaterea traficului de migranți, de droguri și a crimei organizate. Am prezentat rezultatele României si am discutat despre creșterea cooperării între polițiile naționale. Am avut mai multe discuții bilaterale cu statele membre prezente. Am folosit prilejul pentru a continua promovarea obiectivului României de a intra complet în Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Am obținut un răspuns pozitiv și sprijin atât în discuțiile informale din cadrul Forumului, cât și în ședința plenară. Lucrurile merg bine, dar rămânem concentrați atât pe munca din teren pentru protejarea frontierelor, cât și pe zona de acțiune diplomatică multilaterală, bilaterală, formală și informală”, a declarat Cătălin Predoiu la finalul reuniunii.