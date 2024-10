CNA, amenzi pentru modul în care televiziunile au reflectat ancheta de la Spitalul ”Sf. Pantelimon”. DNSC și IGPR au fost sesizate în legătură cu clonarea site-ului RFI

173414 – 10102024 – Întrunit în ședința publică din data de 09.10.2024, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru modul în care a fost reflectată în spațiul audiovizual ancheta referitoare la morțile suspecte ale unor pacienți internați la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București. Au fost monitorizate emisiuni difuzate de posturile de televiziune Antena 3 CNN, B1 TV, Digi 24, Euronews, Prima News, Realitatea Plus și România TV. Constatând nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și ale art. 65 lit. c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni:

– amendă de 10.000 de lei postului România TV (pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 08, 10 și 11.08.2024). Printre titlurile afișate pe ecran s-au regăsit: „România TV a avut dreptate, medicii omorau pacienții la ATI” (08.08.2024); „Cum făceau criminalele lista celor de lăsat să moară” (10.08.2024); „Doctorii care ucideau intenționat și mafia pompelor funebre”; „Liderul societății civile descinde în spitalul morții”; „Exclusiv: Ce au ascuns șefii criminalelor” (11.08.2024);

– amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus (pentru edițiile din 08 și 09.08.2024 ale emisiunii „Deschide lumea”). Titluri afisate: „Breaking News Acum: Doctorițele criminale află dacă vor fi arestate”; „Breaking News Judecătorii decid dacă pun sau nu cătușe doctorițelor ucigașe”; „Breaking News Asasinele în halate albe află dacă vor fi arestate, probe-șoc”; „Breaking News Pacienți omorâți de medici, scandalul care zguduie țara” (08.09.2024).

Totodată, Consiliul a decis să atenționeze în scris posturile B1 TV și Prima News pentru că nu au ținut cont cu strictețe de prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului.

[art. 43 (1) „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor”, art. 65 „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment”].

În aceeași ședință, CNA a decis să transmită adrese către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite pentru:

– website-ul rds.live, în conținutul căruia sunt disponibile pentru vizionare live programele a 98 de canale TV, accesul fiind nerestricționat și gratuit;

– un site-clonă al RFI România (eudiogliss.media/…). Pe prima pagină a acestuia este publicat, printre altele, articolul cu titlul: „Banca României l-a dat în judecată pe celebrul actor Florin Zamfirescu pentru ceea ce a spus în direct la TV. Cum câștigă un actor 10000 ron zilnic și de ce poate oricine să facă la fel?”, însoțit de următoarele informații: Autor: RFI România 12.02.2024, ora 11:05 Vizualizări: 14650.

Totodată, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor:

– Kapital TV din Voluntari, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului, conform cărora „La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice”. Raportul de monitorizare cuprinde emisiuni din perioada 23-26.07.2024;

– Sport Total FM din Focșani, pentru încălcarea prevederilor art. 89 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în cap. II „Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor” din titlul II „Protecţia minorilor” (perioada monitorizată 15-21.04.2024).

De asemenea, în ședința publică din data de 08.10.2024, Consiliul a aprobat solicitarea societății RADIO M PLUS SRL (Piatra Neamț) de acordare a licențelor audiovizuale pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciilor de programe M PLUS TV NEAMȚ / M PLUS TV NEAMȚ HD din Tg. Neamț și M PLUS TV IAȘI / M PLUS TV IAȘI HD din Iași.