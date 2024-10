173357– 03102024 – Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a reprezentat, în zilele de 1 și 2 octombrie, Ministerul Apărării Naționale la Forumul de Securitate de la Varșovia (Warsaw Security Forum), una dintre principalele conferințe europene de securitate dedicate cooperării transatlantice.

Secretarul de stat Simona Cojocaru a fost invitată în cadrul panelului „No Time to Lose – Preparing Europe for a Conventional War”, alături de reprezentați de rang înalt din Statele Unite ale Americii, Franța și Polonia. De asemenea, a deschis discuțiile din panelul cu tema „Stormy Waters in the Black Sea: Geopolitical Challenges for the New European Commission”, prilej cu care a subliniat rolul vital al Mării Negre în cadrul arhitecturii de securitate europene și euro-atlantice și a evidențiat acțiunile Federației Ruse în regiune.

„Regiunea Mării Negre este ținta acțiunilor agresive ale Rusiei. Atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și propagandă sunt tactici frecvente prin care Rusia încearcă să destabilizeze arhitectura de securitate europeană. România contribuie în mod consistent la implementarea măsurilor aliate de apărare și descurajare”, a transmis secretarul de stat Simona Cojocaru.

Pe parcursul forumului, Simona Cojocaru a avut întâlniri bilaterale cu omologii săi din Polonia și Marea Britanie. În cadrul discuțiile cu Pawel Zalewski, omologul polon, s-a insistat pe necesitatea de a accelera implementarea măsurilor de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Întâlnirea cu ministrul britanic de stat pentru relații internaționale și diplomație, Lordul Coaker, a fost o oportunitate de a discuta despre importanța parteneriatului strategic cu Regatul Unit, cooperarea în domeniul securității și apărării, și sprijinul pentru Ucraina. De asemenea, a fost abordat si subiectul referitor la provocările cu care se confruntă Republica Moldova în fața acțiunilor hibride ale Rusiei, subliniind necesitatea unui sprijin comun și consolidat pentru statul vecin.