Proiect Hidroelectrica și SINTEF

173667 – 04112024 – Proiectul Hidroelectrica și SINTEF „Networking, schimb, partajare și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și practici în domeniul producerii de energie electrică în hidrocentrale” finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar disponibil pentru 2014-2021.

În luna martie a.c. au fost publicate primele informații privind deschiderea apelului “Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition”, Workshop-ul de prezentare având loc în 23 aprilie 2024, instrumentul având alocat un buget de 1,250 mil. Euro, în cadrul instrumentului de finanțare EEA & Norway Grants 2014 – 2021.

Granturile SEE și Norvegiene sunt finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Granturile au două obiective – de a contribui la o Europă egală, atât din punct de vedere social, cât și economic – și de a consolida relațiile dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 state beneficiare din Europa. Obiectivul granturilor este de a reduce disparitățile sociale și economice și de a consolida relațiile bilaterale. Acest lucru consolidează piața internă, conducând la o Europă mai prosperă.

Considerând că aplicarea la acest apel este o oportunitate de a contribui mai bine la tranziția energetică în Europa prin consolidarea colaborării cu unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai sectorului hidroenergetic norvegian și la nivel global, prin desfășurarea de activități bine definite legate de nevoile noastre comune de îmbunătățire și dezvoltare, beneficiind de finanțare în cadrul Programului de Granturi SEE & Norvegia, echipa de specialiști în accesarea de finanțări Hidroelectrica a elaborat și depus cererea de finanțare în termenul solicitat, în data de 31.05.2024.

Conform condițiilor menționate în documentele apelului, Hidroelectrica și SINTEF au fost considerate eligibile să acceseze acest instrument de finanțare, care reprezentă o oportunitate pentru Hidroelectrica de a obține suport de specialitate din partea unei companii cu experiență la nivel european, pentru dezvoltarea cunoștintelor și abilităților specialiștilor proprii în implementarea la nivelul companiei a soluțiilor moderne de optimizarea a programării funcționării centralelor hidroelectrice care vor conduce la eficientizarea producției și ulterior a comercializării energiei electrice produse din surse regenerabile în capacitățile aflate în portofoliu.

In urma semnării Acordului de Parteneriat Hidroelectrica – SINTEF în data de 21 octombrie 2024 și a aprobării sale de către Operatorul de Fond Innovation Norway, ca urmare a evaluării realizate de EEA & Norway Grants în 23.10.2024 și a Contractului de Proiect (Grant Offer Leter) nr. 2024/392262 prin care s-a aprobat accesarea finanțării nerambursabile în valoare de 214.459 Euro, în cadrul Mecanismului Financiar 2014-2021: “Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition”, s-a demarat, la nivelul celor două companii partenere Hidroelectrica și SINTEF, implementarea Proiectului „Networking, schimb, partajare și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și practici în domeniul producerii de energie electrică în hidrocentrale”.

Hidroelectrica, cea mai importantă companie românească de producere a energiei electrice cu o lungă istorie în operarea hidrocentralelor, urmărind dezvoltarea în continuare a unui sistem energetic durabil va derula acest proiect împreună cu compania norvegiană SINTEF, recunoscută ca lider mondial în soluții de optimizare a programării funcționării centralelor hidroelectrice.

Mai multe detalii privind derularea proiectului comun Hidroelectrica – SINTEF „Networking, schimb, partajare și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și practici în domeniul producerii de energie electrică în hidrocentrale”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar disponibil pentru 2014-2021, vor fi postate pe www.hidroelectrica.ro.