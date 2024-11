România propune crearea unei rețele extinse de institute de istorie militară și studii strategice în zona Balcanilor

173711 – 08112024 – Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), în colaborare cu Institutul de istorie militară Fatih din Turcia, a organizat, în perioada 5-7 noiembrie 2024, la Palatul Cercului Militar Național, conferința internațională Challenges of Adapting the Military in Times of Conflict. National Experiences and Case Studies.

Au participat reprezentanți ai institutelor de istorie militară și ai mediului academic din sud-estul Europei – Albania, Bulgaria, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, Serbia, Turcia, alături de cercetători și istorici din România. Evenimentul și-a propus să ofere o platformă pentru aprofundarea dialogului științific pe problematici privind istoria războiului și crearea unui cadru articulat de dezbateri referitor la experiențele naționale de reformare și adaptare a organismului militar în vremuri de război.

În mesajul său, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a subliniat importanța cooperării științifice și nevoia consolidării dialogului regional, arătând că zona Balcanilor reprezintă o coordonată prioritară pentru România, iar acțiunile de promovare și cunoaștere a cercetării istorice contribuie la eforturile de întărire a relațiilor dintre statele din regiune.

Generalul-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, locțiitor al Șefului Statului Major al Apărării, a susținut că înțelegerea războaielor este esențială atât din perspectiva cunoașterii și cercetării istorice, cât și din nevoia de adaptare a realităților militar-strategice actuale, insuficienta adaptare a forțelor armate putând avea consecințe dramatice.

În deschiderea lucrărilor au mai luat cuvântul dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, directorul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), și prof. Gültekin Yildiz, decanul Universității Naționale de Apărare a Republicii Turcia. În context, dr. Rîjnoveanu a precizat că manifestarea științifică poate servi drept platformă pentru crearea unei rețele extinse de institute de istorie militară și studii strategice în zona Balcanilor, care să permită dezvoltarea unui cadru coordonat de dialog regional axat pe promovarea de proiecte comune de cercetare în domeniul istoriei militare și studiilor de război între statele membre.

Comunicările au abordat problematici precum lecțiile învățate ale războaielor trecute – catalizator al schimbărilor și adaptărilor instituției militare, impactul Războiului Rece asupra Forțelor Armate, reforma Armatei după prăbușirea comunismului, impactul factorilor sociali asupra organismului militar, abordări și strategii inovatoare în fața provocărilor prezentului.

În deschiderea conferinței a fost vernisată expoziția intitulată Balkan Security Cooperation through History și lansat albumul de documente Romania and the Balkan Pact. Political-Military Cooperation in South-Eastern Europe, parte a proiectului de cercetare dezvoltat de ISPAIM, dedicat rolului României în sistemul regional de securitate colectivă în perioada interbelică.