Avem copii buni!

173986–05122024 – Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanțelor Educaționale/International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) a lansat raportul internațional Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2023) – Tendințe în studiul internațional al matematicii și științelor, desfășurat în România de Universitatea din București cu finanțarea Ministerului Educației.

Alături de celelalte studii IEA, TIMSS 2023 oferă informații valoroase pentru îmbunătățirea permanentă a politicilor educaționale și a practicilor de predare și evaluare.

Principalele concluzii ale TIMSS 2023

Competențele elevilor de clasa a IV-a s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii 12 ani atât la matematică, dar și la științe.

La studiul pentru clasa a IV-a au participat 58 de țări și 5 regiuni de referință, iar în România datele au fost colectate de la un eșantion de 130 de școli, 156 de profesori de învățământ primar și 3.559 de elevi de clasa a IV-a.

Matematică, clasa a IV-a

Elevii români au obținut 542 de puncte, cu 39 de puncte peste media internațională (503 puncte). Scorul mediul obținut de elevii români la matematică în 2023 este cu 60 de puncte mai mare decât scorul obținut în 2011. În ceea ce privește distribuția pe niveluri de performanță, 94% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență, iar 16% dintre aceștia obțin un scor care îi plasează la cel mai avansat nivel.

Științe, clasa a IV-a

Elevii români au obținut 526 de puncte, cu 32 de puncte peste media internațională (494 de puncte). Scorul mediul obținut de elevii români la științe în 2023 este cu 21 puncte mai mare decât scorul obținut în 2011. În ceea ce privește distribuția pe niveluri de performanță, 93% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență, iar 10% dintre aceștia obțin un scor care îi plasează la cel mai avansat nivel.

Competențele elevilor de clasa a VIII-a s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii 4 ani la matematică și au avut un regres la științe. La studiul pentru clasa a VIII-a au participat 44 de țări și 3 regiuni de referință, în România fiind colectate date de la un eșantion de 128 de școli, 129 de profesori de matematică, 285 de profesori de științe și 3.722 de elevi de clasa a VIII-a.

Matematică, clasa a VIII-a

Elevii români au obținut 496 de puncte, cu 18 puncte peste media internațională (478 de puncte). Scorul mediul obținut de elevii români la matematică în 2023 este cu 18 puncte mai mare decât scorul obținut în 2019. În ceea ce privește distribuția pe niveluri de performanță, 83% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență, iar 9% dintre aceștia obțin un scor care îi plasează la cel mai avansat nivel.

Științe, clasa a VIII-a

Elevii români au obținut 466 de puncte, cu 12 puncte sub media internațională (478 de puncte). Scorul mediul obținut de elevii români la științe în 2023 este cu 4 puncte mai mic decât scorul obținut în 2019. În ceea ce privește distribuția pe niveluri de performanță, 79% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență, iar 16% dintre aceștia obțin un scor care îi plasează la cel mai avansat nivel.

Ministerul Educației a întreprins, în ultimii doi ani, demersuri pentru reducerea inegalităților educaționale prin susținerea și încurajarea progresului școlar prin burse de merit și de reziliență pentru primii 30% dintre elevii fiecărei clase. În fiecare clasă există elevi care depun efort consistent și consecvent de învățare, efortul lor de autodepășire și progresul lor în relație cu colegii trebuie recunoscut și încurajat. În luna octombrie 2024 s-au acordat peste 250.000 de burse de merit și peste 150.000 de burse de reziliență.

Toleranță zero la absențe: în situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă. La fiecare 20 de absențe nemotivate, elevilor li se scade un punct din media anuală la purtare.

Creearea cadrului pentru derularea programului „Învățare remedială” și finanțarea prin fonduri europene. Programul cuprinde activități de recuperare, consolidare și consiliere școlară pentru elevi, precum și activități de informare a părinților.

Suplimentarea numărului de profesori itineranți și de sprijin, consilieri școlari și logopezi pentru susținerea personalizată a elevilor, precum și întărirea capacității Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională pentru coordonarea eforturilor de incluziune.

Elaborarea profilului și standardelor profesionale pentru cariera didactică, potrivit căruia toți profesorii trebuie să aibă capacitatea de a aplica în mod consecvent abordări didactice care să susțină dezvoltarea competențelor de literație, numerație, digitale și civice. Această competență trebuie să fie stăpânită încă de la finalizarea formării inițiale și să se îmbunătățească pe parcursul carierei didactice.

Formarea cadrelor didactice: peste 29.000 profesori vor beneficia de un program național de formare a cadrelor didactice, în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor, finanțat cu 25 milioane euro prin Programul Educație și Ocupare.

Studiul TIMSS are loc o dată la patru ani și analizează comparativ competențele de matematică și științe (biologie, fizică, chimie) în rândul elevilor. La nivelul României, TIMSS 2023 a fost derulat de către Laboratorul de Testare Educațională din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București. Participarea la TIMSS 2023 a fost finanțată de către Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) și proiectul ROSE.