Crin Antonescu, propunerea PNL pentru președinție?

174133 – 19122024 – Ilie Bolojan a fost criticat, joi seara, în şedinţa pe care a avut-o cu liderii de filiale ai PNL, pentru declaraţia conform căreia nu ar fi exclus ca partidul să îl susţină pe Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale, anunță Antena 3 CNN.

Preşedintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-a cerut lui Bolojan să îl propună drept candidat comun al coaliţiei PNL-PSD-UDMR pe fostul preşedinte al partidului, Crin Antonescu.

Thuma a spus, în şedinţa PNL, că liberalii ar trebui să decidă cine este propunerea pentru candidatul unic al partidelor pro-europene, că sunt două sau trei variante, de exemplu Crin Antonescu, acesta fiind cel mai apreciat preşedinte pe care l-a avut partidul în ultimii 20 de ani, atât în rândul membrilor, cât şi în relaţia cu celelalte partide.

Antonescu este considerat şi unul dintre cei mai buni oratori pe care i-a avut politica post-decembristă.

Bolojan nu a comentat solicitarea preşedintelui PNL Ilfov, preferând să treacă peste subiect. Bolojan a fost susţinătorul Elenei Lasconi la prezidenţiale şi zilele trecute a lăsat să se înţeleagă că nu ar fi exclus să îl susţină pe Nicuşor Dan, după ce primarul Bucureştiului şi-a anunţat candidatura. Liberalii însă doresc ca, în contrapartidă la cedarea funcţiei de prim-ministru către PSD, candidatul la preşedinţie al coaliţiei să fie propus de PNL.

Numele lui Crin Antonescu a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca potenţială variantă pentru candidatura unică la prezidenţiale. Surse din PSD şi din UDMR au declarat, pentru Antena3.ro, că social-democraţii şi partidul condus de Kelemen Hunor l-ar susţine fără probleme pe Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

”Se vorbeşte despre candidatura lui Antonescu. Nu există nicio candidatură a lui Antonescu. Eu nu mi-am depus nicio candidatură, n-am propus nicio candidatură, nu aştept niciun fel de candidatură. S-a vehiculat numele meu, nu de către mine, de către alţii. Toate întrebările în legătură cu acest subiect vă rog să le adresaţi partidelor. Eu nu doresc decât un lucru. Am fost toată viaţa mea şi voi fi până închid ochii un om liber care s-a manifestat pe scena publică atât cât am făcut politică în mod liber. Bine, rău, cu greşeli de bună seamă, cu reuşite poate, poate nu, dar în mod liber”, a declarat Crin Antonescu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

El a spus că nu l-a sunat niciun lider politic pentru a discuta despre o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale. „M-ați sunat doar dvs. și alți colegi din presă. N-am primit niciun telefon din partea cuiva care are oficial calitatea să discute această chestiune”.

El a precizat că nu intenţionează să facă culoar niciunui candidat şi nici lui Eduard Hellvig.

”A ajuns să mă deranjeze deja că odată vehiculat numele meu, fără ca eu să vorbesc nimic despre vreo astfel de candidatură, o sumedie de jurnalişti, de profesori, de chibiţi profesionişti să facă tot felul de supoziţii, cum ar fi aceea a profesorului Pîrvulescu, faţă de care nu am fost niciodată ireverenţios, că îi fac culoar lui Hellvig. Eu cred că pot avea pretenţia la respect din partea tuturor. Nu am făcut niciodată culoar cuiva, nu am avut pe nimeni nici în faţa mea, nici în spatele meu, tot ce am făcut, am făcut deschis”, a mai afirmat fostul preşedinte PNL.