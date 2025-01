Nicușor Dan își arată, treptat, profilul de candidat

174235 – 13012025 -Nicușor Dan, primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale de anul acesta, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că „anularea alegerilor prezidențiale este un eșec al statului”, adăugând că instituțiile trebuie să lămurească ce s-a întâmplat. De asemenea, a mai adăugat că el crede că „a fost o influență a Rusiei” și că „oamenii l-au folosit pe Călin Georgescu pentru a da o palmă clasei politice”.

„Oamenii au dreptate să întrebe care au fost motivele, care sunt rezultatele anchetelor. Până acum nu s-a dovedit nimic. Faptul că am ajuns să avem o anulare de alegeri e evident un eșec al instituțiilor statului și aici vorbim de servicii, Parchet, Autoritatea Electorală, eventual de ANAF, nu știu, și evident de președintele României. CCR a dat această decizie, acum e extrem de important ca aceste instituții să lămurească, pentru că altfel o să scadă foarte mult încrederea în instituțiile statului. Instituția asta a alegerii e cea mai importantă instituție a democrației”, a declarat Nicușor Dan.

În opinia sa, data (alegerilor – n.n.) trebuia fixată în funcție de răspunsul autorităților la întrebarea „când vom lămuri rezultatul alegerilor”.

„Sunt informații pe care nu le am și poate că premierul, fiind parte a CSAT, poate că are niște informații. Eu cred că data trebuia fixată în funcție de răspunsul autorităților la întrebarea „când vom lămuri rezultatul alegerilor”, pentru că, în opinia mea, și pentru susținătorii lui Călin Georgescu sau acestui curent populist izolaționist, e important ca la începutul campaniei să știe dacă are dreptul să candideze, adică să nu se apuce să strângă semnături degeaba. E cel mai important când începem campania să știm că am închis situația. Depinde de informațiile, de analiza completă pe care instituțiile trebuie să ni le dea. Pentru moment, măsura anulării a fost justificată de o chestiune financiară, în sensul că avem un candidat care a declarat zero lei și am văzut oameni plătiți cu sute de mii de euro care i-au făcut campanie, am văzut multe filmulețe care știm că costă și tocmai ăsta e răspunsul, să lămurim cât a costat această campanie”, a mai adăugat Dan.

De asemenea, primarul general al mai arătat că „trebuie să știm cât mai repede dacă mai poate candida Călin Georgescu”.

„Trebuie să ne spună CCR dacă mai poate candida Călin Georgescu, dar e bine să știm cât mai repede. Legat de Diana Șoșoacă, pentru că am citit hotărârea CCR, în opinia mea, decizia este juridic corectă în sensul că CCR avea și atribuția și normele legale pentru a o exclude, însă sistemul legislativ care a permis CCR să facă asta nu e unul corect, pentru că oricine vrea să candideze și are o opinie față de cum vrea să se desfășoare lucrurile în România, dacă opinia asta nu afectează chestiuni fundamentale, adică democrația însăși, are dreptul să candideze”, a mai Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan crede că „a fost o influență a Rusiei”.

„Eu înclin să cred că a fost o influență a Rusiei. Ceea ce eu cred e că există o rețea de site-uri, de mici reviste online care se promovează între ele și care promovează narativul Rusiei. Trebuie dovedit dacă această rețea în mod organic sau plătit a ajutat campania lui Călin Georgescu. Nu cred că există persoane care să aibă politica drept lobby și să plătească sute de mii de euro să sprijine un candidat, cum s-a dovedit că s-a întâmplat. Eu nu cred că există astfel de gesturi gratuite”, a mai afirmat Dan.

El a mai afirmat că Georgescu e un instrument folosit de oamenii nemulțumiți pentru a da o palmă clasei politice vechi.

„Cred că în spatele lui Georgescu sunt mulți oameni nemulțumiți de direcția statului, de faptul că nu se mai pot face combinațiile care se făceau înainte, deși se fac multe combinații. Mai departe de ce Călin Georgescu are un vot așa de mare, de ce are și mai mulți susținători acum? Pentru că există o profundă nemulțumire față de clasa politică și pe această uriașă nemulțumire, pe toate palierele, de cum funcționează școlile, spitalele, corupție, și pe această nemulțumire generală, cu o campanie foarte inteligentă și costisitoare a apărut un personaj și oamenii nu-l votează neapărat pe Călin Georgescu. Și-au găsit un instrument pentru a da o palmă clasei politice vechi. Eu n-am pus această întrebare, însă înclin să cred ce am citit în presă, că oamenii care consideră că decizia CCR nu e motivată corect de fapte, sunt cam două treimi din populație. E uriaș. Între ei sunt și mulți oameni care n-au votat cu Călin Georgescu, dar spun că vor o explicație”, a conchis Nicușor Dan.