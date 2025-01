Trei filme româneşti, la Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs

174214 – 09012025 – Institutul Cultural Român din New York sprijină în luna ianuarie 2025, cinematografia românească prin participarea la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Palm Springs, unde vor fi prezentate nu mai puțin de trei importante producții lansate anul trecut.Anul Nou care n-a fost în regia lui Bogdan Mureșanu, Trei kilometri până la capătul lumii, în regia lui Emanuel Pârvu, propunerea României în cursa pentru Oscar 2025, și Nasty, în regia lui Tudor Giurgiu – o adevărată subsecțiune românească -vor fi prezentate publicului american într-unul dintre cele mai influente festivaluri nord-americane. Proiecția filmelor va avea loc pe 13 ianuarie, în intervalul orar 12:00 – 23:50.

Fiecare dintre aceste filme oferă o perspectivă unică asupra istoriei, identității și societății, subliniind diversitatea și creativitatea remarcabilă a cineaștilor români.

Anul Nou care n-a fost / The New Year That Never Came

Regizor: Bogdan Mureșanu

Premieră în California – Secțiunea New Voices New Visions

Tragicomedia plină de umor negru semnată de Bogdan Mureșanu explorează evenimentele dramatice ale revoluției din 1989, dezvăluind poveștile unor oameni obișnuiți confruntați cu prăbușirea regimului Ceaușescu. Câștigător al prestigiosului Premiu Orizzonti pentru Cel mai Bun Film la Festivalul de Film de la Veneția, debutul regizoral al lui Mureșanu este o operă încrezătoare, plină de ironie și empatie.

Trei kilometri până la capătul lumii / Three Kilometers to the End of the World

Regizor: Emanuel Pârvu

Premieră în California – Secțiunea Awards Buzz: Best International Feature Film

Într-un sat conservator din Delta Dunării, un atac brutal asupra unui adolescent gay declanșează o criză morală, scoțând la lumină ipocrizia și corupția dintr-o comunitate aparent liniștită. Regizat de Emanuel Pârvu, acest film premiat la nivel internațional, inclusiv cu Queer Palm la Festivalul de Film de la Cannes 2024, este o explorare curajoasă a identității și a justiției sociale.

Nasty

Regizor: Tudor Giurgiu

Premieră nord-americană – Secțiunea True Stories

Tudor Giurgiu aduce pe marele ecran un portret fascinant al legendarului tenismen Ilie Năstase, explorând carisma, talentul și temperamentul său unic. Documentarul, îmbogățit cu imagini de arhivă inedite și interviuri cu personalități precum Arthur Ashe, Jimmy Connors și Billie Jean King, este o incursiune captivantă în istoria tenisului prin prisma unui campion rebel și spectaculos.

Co-organizator și co-finanțator al majorității festivalurilor de film românesc din America de Nord și al majorității prezențelor românești la festivalurile de film nord-americane, Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la New York, este principalul promotor al filmului românesc în Statele Unite și Canada.