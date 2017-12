Metroul către Otopeni, ”o minciună gogonată”

149198 – 22122017 – Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a declarat in sedinta de Guvern de miercuri ca magistrala M6 de metrou pana la aeroportul Otopeni va fi gata pana in 2020, ”pana la inceperea Campionatului European de Fotbal”. ”Consideram ca aceste declaratii sunt complet iresponsabile si lipsite de realitate”, transmite Asociatia Metrou Usor, o parte a societatii civile puternic angrenata in urmarirea proiectelor de metrou.Separat, Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca declaratia ministrului Stroe este ”total iresponsabila, o minciuna gogonata si o promisiune fantezista fara niciun fel de baza prin care se dezinformeaza grav”. ”Este o declaratie total iresponsabila, o minciuna gogonata si o promisiune fantezista fara niciun fel de baza prin care se dezinformeaza grav”, anunta intr-un comunicat Asociatia Pro Infrastructura.

Intr-un demers separat, Asociatia Metrou Usor, o entitate reunita in jurul forumului Metrouusor.com care monitorizeaza si dezbate activ evolutiile din domeniul metroului, avertizeaza ca ”aceste declaratii (conform carora totul va fi gata in 2 ani) sunt complet iresponsabile si lipsite de realitate, iar subiectul merita dezvoltat, cu atat mai mult ca o paralela cu celelalte santiere de metrou din Bucuresti”.

Asociatia Metrou Usor indica, spre exemplificare, cronologia celor doua proiecte de extindere a metroului Bucurestean din ultimul deceniu.

Cronologia extinderii Magistralei 4 cu doua statii (Laminorului, Straulesti), desfasurata astfel:

Pe 23 iunie 2011 se publica anuntul de intentie pentru organizarea licitatiei;

Pe 06 iulie 2012 licitatia este adjudecata;

Pe 18 octombrie 2012 incep lucrarile;

Pe 29 martie 2017 lucrarile au fost finalizate si circulatia a fost deschisa

Cronologia constructiei Magistralei 5 (10 statii) desfasurata astfel:

In noiembrie 2008 Metrorex lanseaza prima licitatie, anulata ulterior in Ianuarie 2010;

In noiembrie 2009, Romania obtine finantare de la BEI pentru proiect;

In ianuarie 2010, o noua licitatie este lansata;

In martie 2011, licitatia este adjudecata si sunt selectati constructorii;

In prezent, lucrarea nu este inca finalizata.

Asociatia Pro Infrastructura detaliaza ca pentru magistrala M6 spre Aeroportul International ”Henri Coanda” din Otopeni autoritatile se afla abia in faza de proiectare.

”Pe 30 octombrie 2017 s-a emis Acordul de Mediu. Oficialii Metrorex ne promit ca in primele luni ale lui 2018 se lanseaza licitatia pentru executia lucrarilor. Insa sunt doar promisiuni. In plus, vor fi necesare multe luni de zile pana cand aceasta va fi gata si se va putea semna contractul de executie. Cele mai favorabile scenarii spun ca acest contract ar putea fi semnat in prima parte a lui 2019 si dupa cateva luni am putea avea constructorul in teren”, avertizeaza API.

”Pe 22 noiembrie 2017, in cadrul SCS Transport din CM POIM, oficialii Metrorex au oferit termenul de 48 de luni, 4 ANI (!) de la data in care se incep lucrarile, pentru punerea in functiune a Magistralei M6! Si chiar si acest termen este FOARTE optimist daca ne uitam la felul in care s-au derulat contractele pentru M4 si M5”, mai scrie Pro Infrastructura. – sursa: Hotnews.ro