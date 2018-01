149604 – 30012018 – Apologia plagiatului este absolut scandaloasă, consideră fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu. Într-un interviu oferit RFI, acesta critică atât greşelile gramaticale ale ministrului Educaţiei, Valentin Popa, cât şi declaraţiile acestuia privind plagiatul.

Noul ministru al Educaţiei a afirmat la audierile din comisiile parlamentare că au existat progrese în învăţământ şi că e păcat să scoatem în evidenţă „elemente nu atât de importante, cum ar fi plagiatele”.

De asemenea, Valentin Popa susţine că termenul „pamblică” folosit de el în spaţiul public este un regionalism din Moldova. Theodor Paleologu taxează declaraţiile noului ministru al Educaţiei: „Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proastă este că exprimarea noului ministru este troglodită într-un mod continuat, nu sunt nişte greşeli izolate, datorate emoţiei. Foarte gravă este de fapt apologia plagiatului. Este absolut scandalos. Unii dintre rectorii care au semnat pentru noul ministru al Educaţiei sunt ei înşişi acuzaţi de plagiat. Asta este extrem de grav, apologia plagiatului făcută de noul ministru. Nu că ar fi mai rău decât precedentul. Să nu uităm că Liviu Pop s-a dedat unor josnicii fără nume, pentru a masca plagiatul lui Victor Ponta în 2012. Deci la urma urmei e din lac în puţ, suntem între miniştri comparabili”.

Fostul ministru al Culturii îi critică de asemenea pe rectorii care au semnat o scrisoare de susţinere a noului ministru al Educaţiei, un lucru „de o tristeţe infinită”, în opinia sa: „Ce mi se pare cel mai trist şi dezgustător este atitudinea rectorilor de la 30-45 de universităţi din ţară şi modul în care este redactată acea scrisoare trimisă nu se ştie către cine. Asta mi se pare cel mai grav, de fapt, că nu mai e vorba aici de PSD, e vorba de decăderea totală a învăţământului superior românesc. Nişte rectori se pretează la o asemenea josnicie şi platitudine. Asta într-adevăr este dezastruos şi arată în ce hal a ajuns învăţământul superior românesc, în ce faliment moral şi academic (…). Mie mi se pare că această scrisoare a rectorilor este de o tristeţe infinită în privinţa învăţământului în România şi a viitorului acestei ţări”.

Pe de altă parte, Theodor Paleologu e de părere că noul ministru de Finanţe, Eugen Teodorovici, vrea să bage populaţia „cu capul sub apă” printr-o eventuală introducere a impozitului progresiv: „O persoană care e articulată, adică vorbeşte omeneşte, inteligibil, Teodorovici spunea că se gândeşte la reintroducerea impozitării progresive. Karl Marx spune în manifestul Partidului Comunist care este logica impozitului progresiv şi anume de a măcina proprietatea, de a combate burghezia. Sigur că are o logică (…), asta este logica impozitării progresive, combaterea proprietăţii. Este un mod de impozitare profund nedrept (…). Or marele rău pe care-l face PSD-ul este în acest domeniu. Ajungem la sapă de lemn. Totul s-a scumpit, te duci la magazin, sunt produse la care s-a dublat preţul sau au creşteri de 80%-90%. Aşa că creşterile salariale sunt într-adevăr aplaudate de unii beneficiari foarte încântaţi că pe hârtie li s-a mărit salariul, dar economic este un dezastru (…). Iar ministrul Teodorovici se gândeşte să introducă impozitul progresiv, ca să ne distrugă şi mai mult, să ne bage efectiv cu capul sub apă pe noi, cei care facem ceva, producem, plătim taxe”. Sursa: RFI