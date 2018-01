Studenţi români care studiază în străinătate, premiaţi la Gala LSRS 2018

149268 – 05012018 – În data de 4 ianuarie 2018, a avut loc cea de-a IX-a ediție a Galei Studenților Români din Străinătate, un eveniment sub semnul excelenței în educație și performanței academice, organizat de către LSRS. Cu acest prilej, personalități de marcă ale societății românești, diplomați, reprezentanți ai societății civile, oameni de presă și profesioniști din mediul public și privat au stat alături de studenți și absolvenți români cu rezultate remarcabile în diferite domenii de activitate.

Gala LSRS 2018 a găzduit decernarea Premiilor LSRS pentru Excelentă Academică în Străinătate pentru anul academic 2016-2017. Că în fiecare an, concursul din cadrul Galei a adus în prim plan o serie de tineri români curezultate academice și extra-curiculare de excepție.

Marea castigatoare de la #GalaLSRS2018 este Ana-Maria Raclariu, doctorant in fizica teoretica la Harvard University din SUA. Impreuna cu colaboratorii ei, Ana-Maria studiaza o parte din legile fundamentale dupa care evolueaza universul in care traim, in special o anumita simetrie a spatiu-timpului care, printre altele, ar putea juca un rol esential in intelegrea naturii gaurilor negre. In timpul liber este instructor la scoala de vara de la Harvard unde a creat si preda un curs de fizica cuantica pentru elevii de liceu pasionati de fizica.

Castigatoare la categoria Erasmus este Raluca Andreea Manea. Originara din Ploiesti, Raluca este studenta in anul al III-lea la programul de licenta in Relatii Internationale si Studii Europene in limba engleza al Facultatii de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti, precum si fost student Erasmus+ in cadrul Facultatii de Stiinte Sociale a Universitatii Caroline din Praga, in semestrul al doilea al anului academic 2016-2017.

Cel mai bun student al anului din America de Nord este Eduard Dumitrescu, student la doctorat in anul 4 in cadrul Chemistry and Biomolecular Science Department la Clarkson University, Potsdam, New York, SUA.

Castigatoare la categoria „Cel mai bun student din alte continente” este Tulia Alexandra Savulov, care a studiat administrarea afacerilor la Universitatea Anáhuac Puebla din America Latina.

Maria Bostenaru-Dan, de la Fernuniversität in Hagen (University of Hagen) din Germania este castigatoare la categoria „Cel mai bun student al anului din Europa Post-Universitar”.

Ea a inceput cu o licenta la Universitatea din Karlsruhe, cu care a inceput din 2013 o colaborare la nivel post-doctoral.

Castigatoare la categoria : Cel mai bun student al anului in Europa Universitar” este Claudia Mitrofan , studenta in anul II la University of Cambridge din Marea Britanie.

Castigatoare la categoria „Cel mai bun student al anului din Romania” este Diana Beatrix Velicu, recent absolventa a U.M.F „Carol Davila” din Bucuresti. Performantele obtinute au fost recunoscute cel mai recent de catre University of California Los Angeles (UCLA), care au admis-o in programul de rezidentiat în Ortodontie si ortopediedento-faciala, fiind primul roman care reuseste aceasta performanta.